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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Санкт-Петербурге подвели итоги Эрарта Премии

editor
By editor
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эрарта премия 24

6 июня состоялся финисаж Эрарта Премии — 2024. Команда музея, авторы-лауреаты Премии и, конечно же, зрители собрались в Большом зале Эрарты, чтобы вместе подвести итоги проекта.

Напомним, что по результатам открытого приема заявок музеем был сформирован состав участников из 40 художников. Их произведения были представлены на специальной выставке, организованной для определения победителей путем зрительского голосования. На протяжении трех туров с 9 февраля по 5 июня посетители музея голосовали за полюбившиеся работы авторов.

После подведения итогов первого тура зрительского голосования 15 участников, набравшие меньшее количество голосов, покинули борьбу за гран-при с выигрышем по 50 000 рублей. Во втором туре также были определены 15 художников, которые не смогли перейти на заключительный этап голосования, и их выигрыш составил по 75 000 рублей. По итогам третьего тура 10 авторов-лауреатов разделили призовой фонд в соответствии с занятыми ими позициями:

  • Гран-при — Олег Иващенко, 500 000 рублей;
  • 2 место — Иван Коршунов, 200 000 рублей;
  • 3 место — Михаил Дьячков, 175 000 рублей;
  • 4 место — Максим Моргунов, 150 000 рублей;
  • 5 место — Анастасия Кузнецова, 125 000 рублей;
  • 6 место — Александр Греков, 100 000 рублей;
  • 7–8 место — Вадим Григорьев-Башун, 100 000 рублей;
  • 7–8 место — Алексей Головин, 100 000 рублей;
  • 9 место — Александр Саидов, 100 000 рублей;
  • 10 место — Александр Исаков, 100 000 рублей.

Музей Эрарта благодарит всех, кто принимал активное участие в проведении и подведении итогов Эрарта Премии — 2024. Вместе нам удалось реализовать единственный в своем роде проект, который всецело отражает главные ценности музея.

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