Зимний сезон на ВДНХ завершится «Ледовым карнавалом»

27 февраля с 18:00 до 21:00 ВДНХ приглашает на самый большой каток Москвы на торжественное закрытие зимнего сезона 2021/22. Гостей вечера ждут бал-маскарад и шоу на льду, показательные выступления профессиональных фигуристов и конкурс любителей «ВДНХ зажигает звезды», музыка, анимация и игры.

Темой сезона 2021/22 на ВДНХ стала «Сказочная зима», его центральной площадкой мероприятий традиционно выступил каток на Главной аллее. Гости Выставки встретили здесь Новый год и Рождество, отметили День хоккея, День студента, Всемирный день The Beatles, День влюбленных и День защитника Отечества, приняли участие в спортивно-развлекательной программе, экскурсиях, флешмобах, квестах и специальных акциях. Завершится зимний сезон 27 февраля авторским театрализованным представлением Ксении Сафи «Ледовый карнавал».

Праздничная программа стартует в 18:00 с зажигательного выступления кавер-группы «Эхо улиц». В 18:20 веселое карнавальное шествие соберет гостей на торжественное открытие «Сказочного бала», который начнется в 18:35 на площадке у фонтана «Дружба народов». Посетители увидят выступления профессиональных фигуристов в красочных костюмах, а также примут участие в танцевальном мастер-классе и анимационной программе.

В 19:35 на сцене выступит кавер-группа «Диско зайцы», а в 20:00 все желающие смогут вновь присоединиться к карнавальному шествию.

В 20:20 начнется заключительный этап конкурса по фигурному катанию среди профессионалов и любителей — «ВДНХ зажигает звезды». Вместе с мастерами фигурного катания на лед выйдут финалисты отборочного тура, прошедшего на странице Выставки в Instagram. Пары покажут простые, но эффектные номера и поборются за призовые места. Оценивать их будут призеры чемпионатов по фигурному катанию разных лет.

Кроме того, в этот вечер гостей катка ВДНХ ждут три конкурса в социальных сетях: на самую оригинальную фотографию с праздника, на самое большое количество селфи с новыми друзьями и фото с аниматорами в пяти одинаковых масках.

Торжественное награждение победителей конкурсов и вручение памятных подарков пройдут в 20:45, среди призов — сертификаты на полет в аэротрубе и катание на искусственной волне для серфинга в Москве. В завершении праздника состоятся общий бальный танец и зажжение бенгальских огней.

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