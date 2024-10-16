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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В сериале «Гудбай» Дмитрий Дюжев исполнил роль американского президента Джо Байдена

editor
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джо байден - комедия гудбай

На телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена, который прилетает в Россию, чтобы узнать, почему его санкции против россиян не работают. «Гудбай» – это совместный проект телеканала ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production, креативный продюсер – Александр Балдин («Отпуск», «Остров»), режиссер – Евгений Невский («Этерна: часть первая», «В спорте только девушки»). Вместе с Дюжевым в сериале снялись Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова.

По сюжету президент США Джо Байден летит в Россию под прикрытием, чтобы узнать, как на жизни россиян отразилась его санкционная политика. В первый же день Джо теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота, который становится его проводником в российских приключениях и познании той самой загадочной русской души. Байден устраивается работать учителем английского языка в обычную школу и живет в хрущевке. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча…

Дмитрий Дюжев, актер: «Еще на съемочной площадке нам всем показалось, что у нас получается очень смешной сериал. Кроме того, это очень познавательно с точки зрения самих себя – я имею ввиду Россию и живущих здесь людей. Мы можем увидеть присущие нам качества, проявления, поступки, наши логику и изобретательность. Это увлекательная история, может быть навеянная «Приключениями итальянцев в России» и подобными фильмами. Настоящая комедия с открытым и не черным юмором».

Александр Балдин, креативный продюсер и сценарист: «Наша история в первую очередь про людей. Мы хотели показать россиян с точки зрения иностранца, не обычного, а первого лица государства; рассказать о том, каким мы видим Президента Америки, о том, какими могли быть его приключения среди обычных русских людей. О том, как Байден мог бы понять, почему не работают санкции, и понять саму Россию».

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