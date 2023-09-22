24 сентября 2023 года при поддержке Благотворительного фонда памяти Преподобной Евфросинии Московской и Международного Союза православных звонарей в Серпухове состоится грандиозный концерт колокольного звона.

Колокольный концерт пройдет на территории собора Николы Белого и будет приурочен к престольному празднику иконы Божией Матери «Поможение родам». Исполнителем концерта станет руководитель московской Школы Звонарей Илья Дроздихин.

В программе прозвучат как традиционные звоны, так и импровизации, которые всегда приветствовались в русской манере звона. Ведущий расскажет о всех особенностях исполняемых звонов.

Слушатели концерта станут свидетелями уникального действа: колокольня собора зазвучит Московскими, Ростовскими, Архангельскими и многие другими звонами. Изюминкой концертной программы станет исполнение Ильей Дроздихиным звона «Торжество Православие», который впервые прозвучит в концертной программе.

Колокольня Никольского собора считается одной из самых высоких в Московской области, а набор из 9 колоколов возглавляет большой Благовест весом почти 5 тонн.

Продолжительность программы - 40 минут. Вход свободный. Начало концерта после окончания Богослужения (ориентировочно в 11 00).

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