В сети состоялась премьера комедийного сериала «Парни с юга»

В онлайн-кинотеатрах Иви, Premier и Wink состоялась премьера комедийного сериала «Парни с юга». Сериал – история о двух друзьях, Вартане и Гере, которые мечтают открыть модный детейлинг-салон в своем маленьком городке на юге России. На пути к цели парней ждет много сложностей, но справиться с ними поможет желание добиться большего и крепкая дружба.

Два друга, скромный Вартан и авантюрист Гера, работают автомалярами в гаражном кооперативе в одном уютном южном городке. Но денег обоим не хватает. Вартан мечтает о свадьбе с соседкой, в которую он тайно влюблен, а Гера — о красивой жизни. Они решают расширить свой бизнес и открыть модный детейлинг. Для этого герои пытаются заработать на гараж, но каждая попытка заканчивается провалом или убытками. Тем не менее, Вартан и Гера готовятся к открытию детейлинга. Они учатся у конкурентов, но в результате портят машину Вартана, набирают персонал, но попадают на бывших заключенных, которые их обворовывают. У Вартана опускаются руки, он решает отказаться от мечты… Но верный друг Гера неожиданно делает правильный выбор и приходит на помощь. Их ждет еще много веселых приключений на пути к заветной цели.

Авторами сценария выступили Артан Даниелян и Дмитрий Попович. Продюсировали проект Гайк Асатрян и Вартан Даниелян. Кресло режиссера-постановщика занял Игорь Дмитренко.

В сериале снялись Вартан Даниелян, Георгий Роганян, Олег Громов, Изабэлль Смокова, Александр Житников, Лаура Даниелян и другие.