В Шанхае организаторы просветительских культурных проектов Shanghai Farm of Talents представили спектакль на русском языке, а также провели мастер-классы и игры для молодёжи.

Особенностью проведения данных проектов является открытый мультикультурный формат: помимо основного русского языка, на котором проводится спектакль, сюжет также дополнен субтитрами на английском и китайском, что способствует ещё большему пониманию мифологического смысла русских сказок и традиций. Этот успешный формат, разработанный командой Shanghai Farm of Talents, дополнен сценическими костюмами в народном стиле, что ещё лучше воплощает художественный замысел и представляет красоту русской культуры, музыки и народных песен на русском языке.

«Большой интерес к нашим проектам есть среди китайских студентов, изучающих русский язык. Мы специально проводим также формат ярмарки, где можно попробовать сделать матрёшку, сыграть в игры с носителями русского языка. Наши проекты мы проводим регулярно, чтобы и у русской аудитории, проживающей в Китае, и у китайских поклонников русской культуры, была отличная возможность не только послушать живую русскую речь, но и полностью окунуться в культурную среду», - подчёркивают организаторы Shanghai Farm of Talents.

Культурно-образовательная деятельность Shanghai Farm of Talents вызывает уважение коллег не только в Китае, но и в России: проекты проводятся при информационной поддержке Учебного центра русского языка МГУ и Российско-китайского культурно-образовательного проекта Китарама, а также РАСПП, радио Metro 102.4 и Артмосковия.

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