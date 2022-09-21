В свет выходит книга – роман об австрийском художнике-экспрессионисте «Венский гений Эгон Шиле»

Издательский Дом Мещерякова представляет роман английского писателя Льюиса Крофтса об австрийском художнике-экспрессионисте от «Венский гений Эгон Шиле».

ISBN: 978-5-00108-985-8. Возрастное ограничение: 18+. Количество страниц: 304. Формат: 140×210 мм

Впервые на русском языке — биографический роман о художнике-экспрессионисте Эгоне Шиле, о его короткой жизни и сложном творческом пути. Протеже и близкий друг великого Густава Климта, он стал одной из самых обсуждаемых и интереснейших фигур в истории искусства XX века. Вторая книга в серии биографических романов о ярких творческих личностях не оставит равнодушными даже самых искушенных читателей!

Вена, Австро-Венгрия, начало XX века. Европа накануне Первой Мировой войны. Эгон Шиле — юноша со странностями и слишком экстравагантный для своего времени художник. Его картины мрачные, провокационные, чересчур откровенные, на них бесстыдно обнажены и тела, и души. Тогда сложно было представить, что когда-нибудь его назовут блистательным экспрессионистом.

Жизнь Шиле соткана из противоречий. Он с трудом поступает в Венскую Академию изобразительных искусств и со скандалом ее покидает. То живёт на гроши, продавая в подворотнях свои эротические рисунки, то выставляется в крупнейших галереях Европы. Сегодня он меняет натурщиц и любовниц как перчатки, а завтра вдруг решает стать добропорядочным семьянином и отцом.

Но в 1918 году до Вены добрался беспощадный испанский грипп. Эгон Шиле умер, когда ему было всего 28 лет.

В книге «Венский гений» Крофтс обстоятельно и красочно рассказывает историю жизни Шиле от самого его рождения до мучительной смерти от испанки в очень молодом возрасте. Это художественно воссозданная и полная подробнейших деталей биография экспрессиониста, который, несмотря на скоропостижный уход, оставил после себя впечатляющее наследие — около 400 картин и почти 3000 рисунков.

Шиле был не самым заботливым сыном, не самым верным другом, и уж точно не самым надежным плечом для своих женщин. Единственное, в чём он действительно растворялся без остатка — это живопись. Ценителей экспрессионизма в его творчестве привлекает мрачная обнаженная натура, тема неизбежности смерти и изнанки интимной близости, надрывные любовные переплетения. Ещё Шиле — автор сотни выдающихся автопортретов, великолепных пейзажей и городских ландшафтов. Крофтс приглашает читателя в литературное путешествие по его картинам, и герои портретов и рисунков Эгона оживают на страницах романа вместе с самим художником.

Льюис Чарльз Крофтс — английский писатель, журналист, переводчик, выпускник Оксфордского университета. Родился в 1977 году в Великобритании.

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