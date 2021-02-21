Живопись и графика Кончаловского, Экстер, Фалька, Лабаса, Нивинского представлены в Галерее «Веллум»

До 1 марта 2021 года в Галерее «Веллум» по случаю 100-летия легендарного ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских), которое отмечалось в 2020 году проводится выставка «ВХУТЕМАС: наследие», состоящая из произведений учителей и учеников прославленного ВУЗа.

П. Кончаловский. Пейзаж. Баумага, акварель

А. Экстер. Ревю. Эскиз театральной декорации. Авторский эстамп. Бумага, гуашь, трафарет

П. Кончаловский. Вечер в порту. Бумага, акварель, графитный карандаш

А. Лабас. Ялта. Море. Бумага, акварель, белила

А. Шевченко. Девушка на фоне ковра. Картон, масло, монотипия

П. Кочналовский. Неаполь. Улица

Нынешний выставочный сезон выдался необычным из-за пандемических ограничений; тем не менее, юбилей уникального учебного заведения, ставшего настоящей «кузницей» авангардных художественных кадров, и породившего целые направления в художественном творчестве и образовании, отметили многие государственные музеи и частные галереи. Особенность проекта галереи «Веллум» в том, что здесь во множестве представлены живописные и графические работы как знаменитых учителей, так и их, не менее, в будущем, знаменитых учеников. Большинство произведений будут показаны широкой публике впервые.

Наиболее масштабно представлено творчества Петра Кончаловского (1876-1956), который преподавал во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе с 1926 по 1929гг. Всего в экспозиции собрано более пятнадцати работ Кончаловского. Десять работ представляют творчество Александра Шевченко (1883-1948), который преподавал на живописном факультете с момента организации мастерских и почти до самого закрытия учебного заведения, переименованного к тому времени во Всероссийский художественно-технический институт, до 1929г. Еще одну преподавательницу живописного факультета Александру Экстер (1882-1949) представляют пять графических листов. Показаны работы Бориса Смирнова-Русецкого, Александра Лабаса, Ефросиньи Ермиловой-Платовой, Ростислава Барто, Игнатия Нивинского и Роберта Фалька.

«Многие выпускники этого главного творческого института страны, который называли еще «кузницей кадров русского авангарда», стали выдающимися живописцами, графиками, дизайнерами, скульпторами, архитекторами, керамистами, художниками театра, текстильщиками, полиграфистами, – говорит арт-директор «Веллума» Любовь Агафонова. – И сегодня их работы, поступившие в нашу галерею из частных коллекций и тщательно нами атрибутированные, могут увидеть, и даже приобрести все желающие».

ВХУТЕМАС просуществовал всего десять лет, но оказал огромное влияние на культуру и своего времени, и будущих времен, изменив основы художественного образования и подготовив универсальных художников. Он стал своеобразной матрицей для образования целой серии учебных и научно-исследовательских заведений в области искусства, дизайна и художественной технологии. Из факультетов мастерских в Москве родились МАРХИ, Суриковка и Полиграф, а в Ленинграде – Репинский институт.

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