«Зимний блюз» Елены Краснощековой продолжит тему уютной зимы в «Колокольников, 17»

Галерея «Колокольников, 17» открывает выставку «Зимний блюз» художницы Елены Краснощековой.

«Зима — это замечательное время. Зиме я посвящаю большое количество работ всегда. Это идет из детства. Елка, ожидание необычного, подарков. Коньки, лыжи, снежки… Зима — это необыкновенная радость для меня. Мой внутренний ребенок ликует!» — рассказывает художница.

Елена Краснощекова родилась в старинном белорусском городе Слуцке. Закончила художественную школу и Кобринское художественное училище. Своим главным учителем называет Владимира Садина, заслуженного художника БССР и СССР.

Елена работает в нескольких направлениях — пишет в стиле импрессионизма и пуантилизма. Ее работы часто сравнивают с гобеленами, а художница поправляет: скорее, это больше напоминает знаменитые слуцкие пояса, которые знакомы ей с самого детства, тем более что вышивкой занималась и мама Елены.

Есть у художницы и фирменный прием: она срезает слой краски и наклеивает его на другой холст. Экспериментирует и с авангардными течениями. Поэтому, чтобы не клеить на себя ярлыки, говорит просто: я — оптимистичный художник. Мы сделаем поправку и наклеим этикетку. Елена Краснощекова — художник оптимистического направления! В этом каждый сможет убедиться на выставке «Зимний блюз».

В галерее «Колокольников, 17» автор представит свои зимние работы, но не только. Каждый год Елена пишет и рождественского ангела. Это тоже личная история: несколько раз художница чудом осталась жива, и знакомые ей сказали, что ее оберегает сильный ангел-хранитель. Поэтому в ее творчестве появились и они — символы чуда и Рождества.

«Сейчас такое время — всем не хватает красоты, ярких красок, чудес. Все это есть в моих картинах», — приглашает Елена Краснощекова.

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