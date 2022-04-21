В ЦДМ на Лубянке откроется «Главный Детский Клуб»

23 апреля 2022 года в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» состоится торжественное открытие «Главного Детского Клуба». Это новый edutainment-проект ЦДМ, который превращает процесс обучения детей в увлекательное приключение. В течение года по выходным дням в главном атриуме и других локациях магазина будут проходить театральные представления, научные шоу, дискотеки, тематические мастер-классы, творческие встречи и многое другое. Участие во всех мероприятиях клуба – бесплатное для посетителей ЦДМ.

«Главный Детский Клуб» реализован в концепции обучающего развлечения, которая дает возможность детям получать новые знания в игровой форме. Мы запустили клуб в тестовом формате в начале апреля, и его премьерные мероприятия прошли с большим успехом, вызвав интерес и живой отклик у наших гостей. Поэтому с 23 апреля мы открываем клуб на постоянной основе, перенеся все его мероприятия в знаковое для ЦДМ место – главный атриум. «Главный Детский Клуб» – это целый комплекс разноплановых познавательно-развлекательных активностей для гостей ЦДМ любого возраста и прекрасный способ весело и с пользой провести выходные всей семьей», – прокомментировал Александр Копанев, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

«Главный Детский Клуб» будет работать постоянно в течение года. Каждые выходные посетителей ЦДМ ждут бесплатные активности. В главном атриуме магазина рядом со знаменитой каруселью появится зона мастер-классов и импровизированная сцена с посадочными местами. В субботу, 23 апреля, программу клуба откроет спектакль «Терем теремок» по мотивам русской народной сказки. В воскресенье, 24 апреля, гости научатся делать пасхальные гирлянды из бумаги и картона. 30 апреля посетители отправятся в музыкальное приключение вместе с героями сказки «Волк и козлята».

Мероприятия «Главного Детского Клуба» ориентированы на детей от 3 до 12 лет и их родителей. Для постоянных членов клуба разработана программа лояльности, в рамках которой при каждом шестом посещении гости получают подарок. Количество мест ограничено. Посещение спектаклей и мастер-классов проходит по предварительной записи у администратора в главном атриуме ЦДМ за 30 минут до начала сеанса. Предусмотрено ежемесячное обновление программы.

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