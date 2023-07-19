В Переславле-Залесском состоится Трубеж Фестиваль в честь празднования Дня российского флота

В честь празднования Дня российского флота в Переславле-Залесском при поддержке местной администрации пройдет Трубеж Фестиваль.

29 июля 2023 года Фестиваль стартует на Правой набережной реки Трубеж возле Сергиевского моста. Горожане считают праздник своим, ведь именно тут, в Переславле, на Плещеевом озере, Петр Великий основал свою Потешную флотилию и дал начало Флоту Российскому.

Действо обещает быть впечатляющим. На реке Трубеж в самом центре города соберется флотилия из плавсредств жителей и гостей. А это немалое количество лодок!

В этот раз для музыкального оформления мероприятия выбраны легендарные мелодии композитора Алексея Рыбникова. Сцена фестиваля - сама река Трубеж. Здесь и гости и выступающие на плавсредствах - парусных ялах, лодках, сап-бордах, катамаранах. Организаторы планируют множество интересных выступлений. Финалом фестиваля станет станет композиция Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского - «Аллилуйя любви». Ее будет петь вся набережная Трубежа и вся Река: зрители, гости и исполнители.

Где? Переславль-Залесский, Правая Набережная. Центр города. У Сергиевского моста.

Когда? 29 июля, 18.00.

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