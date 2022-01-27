В Центральной детской школе искусств в Химках впервые прошел мастер-класс Дмитрия Маликова

26 января 2022 года народный артист России Дмитрий Маликов впервые провел мастер-класс «Уроки музыки» в Центральной детской школе искусств г. Химки. В мероприятии приняли участие 250 учащихся и педагогов детских школ искусств г. Химки и дети из культурно-досуговых учреждений города.

Дмитрий Маликов рассказал о своем творческом пути, за роялем с ансамблем учащихся ЦДШИ исполнил несколько своих авторских произведений.

20 учащихся, исполнивших сочинения Дмитрия Маликова, получили высокую оценку известного музыканта. В заключение вечера гость подарил несколько песен своего вокального репертуара.

Министерство культуры Московской области планирует проводить подобные мастер-классы с известными музыкантами и исполнителями и в других детских школах искусств Подмосковья.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.