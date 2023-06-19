В Туркменистане с успехом прошли показы Russian Film Festival

В кинотеатре «Беркарар» жители Ашхабада увидели фильмы «Чебурашка», «Волшебники», мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк 5» и «Коты Эрмитажа»

На прошлой неделе в столице Туркменистана Ашхабаде завершились Дни российского кино под брендом Russian Film Festival, организованные РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Посольства Российской Федерации в Туркменистане. Каждая из картин собрала полный зал: семейное кино и анимация пользуются популярностью у туркменской аудитории. Мероприятие Russian Film Festival стало частью большой программы показов российского кино в Туркменистане (всего аудитории было представлено свыше 20 фильмов в двух кинотеатрах). Присутствовавшая на открытии Дней российского кино первый секретарь посольства Российской Федерации в Туркменистане, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева подчеркнула, что российское кино очень любят в республике.

Премьера семейной комедии «Чебурашка», которая стала лидером по количеству зрителей в рамках Дней российского кино, состоялась в День России 12 июня. Радостными эмоциями дети и родители заряжались уже в фойе кинотеатра, получая апельсины из рук главного героя – актера в костюме Чебурашки. Добрый фильм про забавного зверька неизменно проходит при полном аншлаге на мероприятиях Russian Film Festival.

С начала 2023 года показы российского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, охватили уже несколько стран Азии и СНГ: Таиланд, Казахстан, Китай, Лаос, Армению, Азербайджан, Туркменистан. Во втором полугодии география проекта будет включать также страны Ближнего Востока и Латинской Америки. С Китаем предусмотрена расширенная программа сотрудничества: в июле и августе состоится целая серия онлайн- и офлайн мероприятий Russian Film Festival для китайской аудитории.

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