В Туркменистане стартовал «Фестиваль российского кино Туркменистан 2024» / «RUS FILM FESTIWALY TÜRKMENISTAN 2024», организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино и Посольства Российской Федерации в Туркменистане. Бесплатные показы состоятся в кинотеатре «Беркарар» (г. Ашхабад).

В программу вошли хиты российского кинематографа: сказка «По щучьему велению», ставшая одним из самых кассовых фильмом в российских кинотеатрах по итогам 2023 года (сборы составили свыше 2,4 миллиарда рублей); «Три Богатыря и Пуп Земли» – самый кассовый анимационный фильм за всю историю российского проката, заработавший более 1 миллиарда рублей. В год 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина программа фестиваля включает мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» по мотивам поэмы классика. Также туркменские зрители увидят мелодраму «Я делаю шаг», которая освещает проблемы людей, страдающих дислексией.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова:

«Отношения с Туркменистаном выходят на новый уровень, что подтверждает ряд недавних встреч – это и заседание Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде, и Международная конференция министров культуры, посвященная 300-летнему юбилею со дня рождения Махтумкули Фраги, которая прошла также в Ашхабаде. Осенью этого года планируются Дни культуры России в Туркменистане: наш Фестиваль российского кино станет важным мероприятием в преддверии этого масштабного события. Уверена, что кинопоказы будут способствовать дальнейшему развитию кинематографических связей между нашими странами: в сферах кинообразования, продвижения национальных фильмов, совместных проектов».

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова:

«Мы включили в программу фильмы для детской и семейной аудитории: с началом летних каникул наши показы станут для ребят приятным дополнением к отдыху; жители и гости Ашхабада увидят сказки, мелодраму про школьного учителя. Хотелось бы отметить анимационный фильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина: в Туркменистане ценят его творчество. В 2024 году наши страны объединены еще одним значимым юбилеем: в Туркменистане и России отмечают 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги, известного туркменского поэта. Такие памятные даты и перекрестные культурные мероприятия являются важными связующими нитями и позволяют сохранять общее культурное наследие».

С 2022 года РОСКИНО ежегодно проводит Фестиваль российского кино в Туркменистане. В предыдущие годы в рамках фестивалей туркменским зрителям были представлены такие кинокартины, как «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко), «Пальма» (реж. Александр Домогаров-младший), «Конек-Горбунок» (реж. Олег Погодин), мультфильмы «Коты Эрмитажа» (реж. Василий Ровенский), «Иван Царевич и Серый Волк 5» (реж. Константин Феоктистов) и многие другие.

Российские фильмы пользуются большой популярностью в Туркменистане, показы всегда проходят при полных залах. В 2023 году средний процент посещаемости показов в Ашхабаде составил 111%.

В 2024 году масштабные фестивали российского кино прошли также на Кубе, в Казахстане и Кыргызстане, собрав более 15 тысяч зрителей.