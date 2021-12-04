С 16 по 18 декабря 2021 года в Волоколамске представят культурно-патриотический проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж».

Проект посвящен 80-летнему юбилею знакового «переломного» события в Великой Отечественной войне – освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков. Он направлен на укрепление гражданской позиции молодого поколения и военно-патриотического духа молодежи, привлечение внимание молодежной аудитории к героической истории нашей страны, традиционных человеческих ценностей, формирование культурной среды и показа разнообразных граней творческого наследия, обращенного к военной истории России.

16 декабря в 15:00 состоится торжественная церемония возложения цветов у мемориала «Вечный огонь» в центре города Волоколамск на Октябрьской площади.

В 16:00 в Музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль» будет открыта выставка «Мы не дрогнем в бою за столицу свою» из собрания Государственного центрального музея современной истории России. Выставка будет экспонироваться до 16 января 2021 года.

В этот же день во Дворце спорта «Лама» в 18:00 состоится гала-концерта «Песни Победы», в котором примут участие: Оркестр штаба Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Патриарший хор Храма Христа Спасителя, Школа-студия при Государственном академическом ансамбле народного танца Игоря Моисеева, победители всероссийских и международных конкурсов, хореографические и музыкальные коллективы из Москвы и Подмосковья. В программе прозвучат песни военных лет, духовные песнопения и лучшие поэтические произведения о войне.

17 и 18 декабря будет организован цикл мероприятий «Дорогами боевой Славы» для учащихся кадетских корпусов, пансиона при Министерстве обороны РФ, а также центров патриотического воспитания для школьников Волоколамска. Он включает в себя курс образовательно-просветительских лекций, посвящённых поворотным событиям в Битве под Москвой, и экскурсионную программу по мемориальным местам Волоколамского района.

Важной составляющей проекта является международная кинопрограмма, подготовленная совместно с Киноконцерном «Мосфильм» и представляющая фильмы, над которыми, наряду с российскими режиссерами, работали партнеры из других стран: Белоруссии, Чехословакии, Германии, США, Вьетнама. Среди них: «Баллада о солдате» реж.Г.Чухрай (1959 г.), «Они сражались за Родину» реж.С.Бондарчук (1975 г.), «Иди и смотри» реж.Э.Климов (1985 г.), «Битва за Москву» реж. Ю.Озеров (1985 г.), «Сталинград» реж.Ю.Озеров (1989 г.), «Белый тигр» реж.К.Шахназаров (2012 г.), «Дорога на Берлин» реж.С.Попов (2015 г.), «Рубеж» реж.В.Тюрин (2018 г.). В нее также включен мастер-класс «Мой Герой» по анимации для детей и школьников.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Организаторы проекта: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Московской области, Администрация Волоколамского городского округа, ООО «КиноФокус», Центр кинофестивалей и международных программ.

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