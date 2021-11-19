В Якутии выпустят мультимедийный букварь

Резидент ИТ-парка «Якутск» выпустит мультимедийный букварь для изучения якутского языка в интерактивном формате. Книга появится уже до конца года.

Мультимедийный букварь включает классическую книгу и цифровые уроки, которые можно смотреть на телефоне или компьютере. На страницах представлены QR-коды, с помощью которых читатель может перейти на специальный YouTube-канал и посмотреть анимированные сюжеты азбуки. По мнению создателей проекта, изучение языка таким образом становится более увлекательным занятием для детей.

«Идея создания якутской азбуки витала у нас несколько лет. В этом году нам удалось получить поддержку властей, и мы начали разработку. Согласно сюжету, главные персонажи якутской азбуки – это дети, которые вместе с читателем отправляются в мир букв и учат якутский язык», – рассказала основатель компании «Мультидитек» Таисия Тарабукина.

Она также добавила, что мультимедийный букварь появится в Якутии до конца года. К работе над книгой были привлечены четыре практикующих опытных учителя начальных классов из республиканских школ, а также местная команда художников и аниматоров.

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