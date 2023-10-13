Государственное автономное учреждение Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на капитальный ремонт с элементами модернизации механики сцены и постановочного освещения объекта капитального строительства «Здание Государственного учреждения культуры Ярославской области «Ярославский государственный театр юного зрителя им. В.С. Розова». Региональная экспертная организация использует ЕЦПЭ.

Театр открыл двери для юных зрителей в далеком 1984-м. В строительстве принимали участие именитые советские архитекторы, конструкторы, художники и скульпторы, а ленточку перерезал детский писатель Сергей Михалков. За все время работы на сцене ТЮЗа состоялось 139 премьер. Зданию площадью 15000 квадратных метров вернут прежний облик.

Капитальный ремонт стал возможен благодаря национальному проекту «Культура». Согласно документации отремонтируют пол в фойе театра, кровлю здания, механику сцены и витражи, заменят системы отопления, водоснабжения и электричества, а также установят лифт для маломобильных граждан.

После ремонта театр получит новые технические возможности для создания ярких современных постановок для жителей и гостей города.

Застройщик – ГУК Ярославской области «Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С.Розова». Проектировщик – ООО «Виннер».

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