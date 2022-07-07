Ван Эньцзе: «Когда я слушаю музыку Рахманинова, то испытываю положительные эмоции и чувствую, что он хотел сказать»

Что отличает китайскую оперную школу от российской? Как творчество великих русских композиторов может повлиять на выбор профессии? И какую роль музыка играет в культурном взаимодействии двух стран? Об этом в эксклюзивном интервью TV BRICS рассказал студент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Ван Эньцзе.

«Пять лет назад я в первый раз узнал о русской классической музыке. Это была музыка Рахманинова. На мой взгляд, его музыка очень сложная, но в то же время очень красивая. Когда я слушаю его музыку, то испытываю положительные эмоции и чувствую, что он хотел сказать, сразу понимаю, как нужно петь. Во время своего обучения в консерватории, я стараюсь как можно больше изучать, слушать и исполнять работы разных русских классических композиторов: Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова и Свиридова, причём стараюсь брать максимально сложные», – заявил Ван Эньцзе.

«Мне кажется, что тематика песен в китайской и российской операх разная. В Китае это больше песни о преодолении трудностей жизни за счёт труда, тогда как в российской опере это в основном тема любви, а самым показательным примером этого здесь я считаю оперу «Евгений Онегин». Что касается схожестей, то и там, и там в музыке есть народные мелодии», – поделился мнением студент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в эксклюзивном интервью для TV BRICS.

«Я думаю, что культурный обмен помогает Китаю и России лучше понимать друг друга. Китайцы в большинстве своём не знакомы с культурой России, также, как и россияне не до конца понимают нашу культуру, но если наши страны продолжат обмен культурными ценностями, то это определённо поможет нам уважать и любить друг друга», – отметил Ван Эньцзе.

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