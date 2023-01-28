«Вчера в школе, да и сегодня ничего интересного не было»: Дневник московской школьницы

Ruarts представляет персональную выставку Натальи Смолянской – карту памяти, основанную на дневниках московской школьницы – мамы художницы. Несмотря на то, что отправной точкой для проекта явилась семейная история, универсальный и актуальный характер работ позволяет приблизиться к более широким понятиям, общим для всех, таким как любовь, безопасность и уязвимость, одиночество и воспоминания. «Вчера в школе, да и сегодня ничего интересного не было — запись от 20 февраля 1940 года в дневнике моей мамы, московской школьницы Ляли Купаловой, жившей в доме МПС по адресу Спиридоньевский пер., 22 и учившейся в школе в Гранатном переулке. Дневники исписаны мелким чётким почерком и описывают почти каждый день с лета 1938 по 1945 год, последние классы школы, начало войны, эвакуацию в Ташкент, возвращение и, конечно, все перипетии личных отношений. В них нет ничего героического и ничего значительного, но эти дневники для меня — не только и не столько ностальгическое и дорогое воспоминание, но и свидетельство отношения к жизни сегодня и сейчас, которое хотелось бы сохранить и передать…», – пишет Наталья Смолянская.

Московская школьница. Пионерские пруды. Архив художницы

Дневники, наверное, самый точный документ эпохи, несмотря на то, что они рассказывают о жизни только одного конкретного человека. Школьница Ляля так же, как и ее одноклассники, верила тому, что публиковали в газетах, о чём заявляли в кинолентах тех лет. Размышляла о дружбе, доверяла дневнику свои сомнения и чувства, самые непосредственные и искренние переживания. Трагические события времени отразились через впечатления и разговоры с друзьями, мамой, — с теми, кто был ей ближе всех. Отсюда и тема разочарования, отчаяния, и фрагменты, где подростки говорят о самоубийстве, о бесцельности жизни. То, что невозможно было выразить напрямую, показывается через приметы эпохи. Страх, напряжение, и в то же время юность, любовь, радость, они прорастают сквозь дни и строчки.

В экспозиции разнообразие используемых медиа выступает в качестве противовеса листу бумаги и чернилам. Важными становятся отношения между текстом и формой. Выдержки из дневниковых записей матери художницы передают сквозь эпоху сигналы сопричастности и уникальности, подлинности проживаемой жизни. Чтобы отдалить личные ощущения от чтения дневников, Наталья Смолянская картографирует, вводит вертикальное – счастье/верх, война/низ и горизонтальное измерения – дороги, поезда, занимающие важное место в записях. Световыми пятнами на стенах возникают сюжеты, свидетелями которых зритель никогда не был. Скомканная записка или росчерк на тетрадной обложке становятся билетами в прошлое.

Все события представлены на выставке одномоментно, но карта распадается на фрагменты, линейность дает сбой, и события становятся равноудаленными. Хотя направление и задано художницей, зритель сам вправе решить, как собрать в единое целое портрет московской школьницы того времени.

Выставка работает с 10 февраля по 19 марта.

Вход на выставку свободный.

Наталья Смолянская родилась в 1958 году в Москве. Художник, теоретик современного искусства и авангарда, куратор, кандидат философских наук, PhD по философии, член Союза художников, секция живописи (1989), лауреат премии «Инновация» (куратор года, 2020), стипендиат Дома наук о человеке в Париже (2018). Работает в области инсталляции, видео, авторской книги, живописи, графики и фото-объектов, танцевального перформанса (концептуальное решение и сценография). Постоянный экспонент с 1982 года. Закончила в 1981 году Московский Полиграфический институт, художественно-графический факультет. В 2007–2013 годах руководила исследовательской программой по теориям и практикам авангарда и языкам искусства в Международном колледже философии в Париже. Организатор и участник комплексного проекта «Войти и разрешить». Участник проекта и руководитель семинара проекта «Место искусства». В 1990-1996 гг. – один из организаторов и участник всех выставок группы «Полигон». Со-куратор выставочного проекта группы «Полигон» в 4-х культурных центрах Бельгии «Трансформеры» (1995-1996). Участник международных, музейных, российских выставок.

Работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Вологодской картинной галереи, собрании фонда RuArts, собрании Дома абстрактной живописи Kollerarthouse, а также частных собраниях в России, Германии, Финляндии, Дании, Франции, Бельгии, Голландии, США, Австрии.

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