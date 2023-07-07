ВДНХ подготовила маршрут по Музейному городу ко Дню семьи, любви и верности

Ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Провести этот праздник в кругу семьи можно на одной из лучших локаций для семейного отдыха в Москве — ВДНХ. Главная выставка страны предлагает посетителям специальный маршрут «С любимыми не расставайтесь» по Музейному городу ВДНХ.

Начать свое путешествие можно в Музее городского хозяйства Москвы. Экспозиция будет интересна, как детям, так и взрослым. Вместе они могут узнать, какой путь проходит вода, прежде чем оказаться в доме, как работают лифты, что именно делают городские службы для комфортной жизни каждого горожан и что в реальном времени происходит в городе с помощью диспетчерской системы.

Следующей точкой прогулки может стать Музей славянской письменности «Слово». Здесь посетители узнают, как развивалась и продолжает развиваться письменность в России и мире, какую роль она играет в жизни разных народов и как на протяжении многих веков соприкасается с устной речью.

В Центре «Космонавтика и авиация» — в крупнейшем космическом музее страны — взрослые гости смогут окунуться в историю отечественной космонавтики и изучить архивные материалы, а юные посетители в увлекательной форме познакомятся с образцами летательной и космической техники, увидят космическую еду, макеты планет Солнечной системы, настоящего робота и спроектируют маршрут в Центре управления полетами.

Продолжить маршрут можно в Центре современных биотехнологий Музей БИОТЕХ. Здесь всей семьей можно узнать, что такое современные биотехнологии, как создаются вакцины, сити-фермы, биореакторы и многие другие инновационные и ставшие привычными технологии. Каждый желающий может потрогать новые материалы, произведенные с использованием биотехнологий, например, шелк или бетон, а также увидеть привычные продукты питания, изготовленные из нетрадиционного сырья.

Провести время за просмотром кино и увидеть архивные афиши, костюмы, фотографии, диафильмы и редкие книги можно в Музее кино. Каждый посетитель здесь может стать исследователем, соавтором, создателем и одновременно зрителем.

Завершить свое увлекательное путешествие в этот день можно в первом в России «Музее лошади». Это место будет особенно интересно тем, кто интересуется лошадьми — восемь выставочных залов расскажут гостям об этапах эволюции лошадей, профессиях, связанных с конным миром, о мировых школах верховой езды, а также представят репродукции картин и скульптур центральной фигурой в которых выступает лошадь.

Всего в Музейном городе ВДНХ объединено свыше 20 музейно-выставочных объекта, которые заинтересуют и взрослых, и маленьких посетителей.

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