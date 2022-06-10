ВДНХ станет площадкой Московского джазового фестиваля

К празднованию 100-летия российского джаза ВДНХ с 14 по 18 июня станет одной из площадок проведения Московского джазового фестиваля. В эти дни гости Выставки смогут услышать лучшую джазовую музыку от 30 ведущих коллективов и исполнителей. Также на этой неделе джаз будет звучать в Зеленом театре и оранжерее павильона № 14.

Московский джазовый фестиваль на ВДНХ

Со вторника по субботу на Центральной аллее ВДНХ состоятся концерты Московского джазового фестиваля. Гостям представят свои программы победители Всероссийского конкурса молодежных коллективов и популярные российские джазмены. Вход свободный для всех желающих.

14 июня с 17:00 до 22:00 на ВДНХ выступят победители Всероссийского конкурса молодежных джаз-коллективов, лауреаты российских и международных вокальных конкурсов — Holy Moly & Empessions, коллектив, который соединяет в себе несколько жанров: джаз, хип-хоп и электронную музыку, — New Electric Quartet, два коллектива из Санкт-Петербурга — Квинтет Никиты Мочалина и Saint P Bop Artel, а также группа известного российского саксофониста, постоянного резидента Джаз-клуба Игоря Бутмана и Клуба Алексея Козлова — Александр Довгополый Project.

15 июня с 17:00 до 22:00 на сцену выйдут квинтет Two Capitals, объединивший талантливых музыкантов из Москвы и Петербурга, Sergei Tyutikov Trio, Джазовый оркестр Ростовского колледжа искусств, а также квинтет нижегородских джазменов Grooving high и звезды шоу «Голос» — группа «ЯВКИНПАРОЛИН».

16 июня с 17:00 до 22:00 гости ВДНХ встретятся с Джазовым оркестром Ставропольского краевого колледжа искусств под управлением Сергея Антонца, молодым проектом музыкантов из Ставрополя Igromanov trio и группой из Рязани Feelin’s, не покидающей эфира российских джазовых станций. Также можно будет послушать коллектив Soul Team и постоянных участников фестивалей «БОЛЬ», Moscow Music Week, SKIF, «Петроджаз» — Low Kick Collective.

17 июня с 16:00 до 22:00 посетители Выставки увидят зажигательное выступление московского коллектива Quartet for, который сменят музыканты из Калининграда Music College Band, а после — Оркестр эстрадной и джазовой музыки из Чебоксар. В этот день также свои хиты представят коллектив из Красноярска Quintopole, группа из Санкт-Петербурга, играющая ритмичную соул-рок-музыку, Forest Tiger Friend & Owl Helper и любимцы столичных джазовых фестивалей Secret Atelier.

18 июня на Главной выставке страны с 14:00 до 22:00 выступят девять джазовых коллективов из разных российских городов: группа Марии Рябочкиной из Орла, камерный ансамбль «Авось» из Минусинска (Красноярский край), инструментальный коллектив из Сыктывкара Jazz Do Eat, проект Анастасии Родной RODNAYA, а также коллективы из Москвы Masala Quartet, Doo Band, «На пару слов» и Leila Chelyakh and band. Завершится вечер выступлением легендарного Алексея Козлова и его группы «Арсенал».

Московский джазовый фестиваль организован Фондом Игоря Бутмана при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и Департамента культуры города Москвы.

Джазовые концерты в оранжерее павильона № 14 и Зеленом театре ВДНХ

Помимо фестивальной программы на этой неделе гости ВДНХ могут насладиться джазом на других площадках Выставки.

В оранжерее павильона №14 16 июня состоятся два шоу с феерией духовых инструментов, театральных приемов и юмористических образов от Krazy brass show, созданных в лучших традициях международной брасс-культуры.

17 июня российская певица DARÏYA и ведущие джазовых музыканты Москвы подарят гостям золотой джаз, гипнотический соул, стильный блюз.

18 июня в Зеленом театре пройдет единственный концерт одного из старейших джаз-бэндов на постсоветском пространстве — Государственного джазового оркестра Армении и джазового пианиста Левона Малхасяна. Художественный руководитель и дирижер оркестра — саксофонист, композитор, аранжировщик Армен Уснунц. Вход по билетам.

А 19 июня звезды поп-джаза JAZZ DANCE ORCHESTRA исполнят знойные ритмы Бразилии, Кубы и Нового Орлеана в ярком коктейле с американским джазом, драйвовым свингом, роком, хип-хопом и душевным русским фолком.

В 2022 году российскому джазу исполняется 100 лет. История берет начало с первого джазового концерта под управлением Валентина Парнаха, который состоялся 1 октября 1922 года. С тех пор джаз стал неотъемлемой частью российской культуры.

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