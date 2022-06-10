Российская академия художеств открывает выставку «Дмитрий Слепушкин. Живопись»

22 июня 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений Заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ, профессора Дмитрия Анатольевича Слепушкина, приуроченную к 55-летию художника. В экспозицию вошло более 30-ти работ разных лет, созданных во время творческих поездок по России и за рубеж. Некоторые произведения московские зрители увидят впервые.

Дмитрий Слепушкин. Апрель в Крыму. 2020. Холст, масло, 45х65 см

Дмитрий Слепушкин. Бурный день. 2016. Холст, масло, 45х75 см

Дмитрий Слепушкин. В доме Л. Славинской. 2019. Холст, масло, 80х100 см

Дмитрий Слепушкин. Вечерний разговор. 2016. Холст, масло, 110х110 см

Дмитрий Слепушкин. Ксения. 2016. Холст, масло, 120х95 см

Дмитрий Слепушкин. Лучезарный март. 2019. Холст, масло, 55х75 см

Дмитрий Слепушкин. Сережа. 2011. Холст, масло, 70х50 см

Дмитрий Слепушкин. Ханский дворец. 2015. Холст, масло, 40х55 см

Дмитрий Слепушкин – один из ярких представителей русской реалистической живописи. Мастер композиции, тонкий колорист, в своих произведениях он продолжает традиции московской и петербургской художественных школ. Главной в творчестве художника является военно-историческая и батальная живопись, но в то же время он проявляет себя и как самобытный пейзажист и первоклассный портретист.

С начала 90-х годов Дмитрий Слепушкин работает над созданием целой галереи образов наших современников. «Портрет иеромонаха Александра», «Портрет скульптора О.Закоморного», «Портрет художника В.Штейна», «Сережа», говорят об авторе, как о талантливом портретисте, способном ярко и образно, но вместе с тем тонко и деликатно передать на холсте внутренний мир, круг интересов и характер человека.

Лиричны и проникновенны пейзажи, которые художник писал во время поездок по любимым российским городам автора: Гороховцу, Нерехте, Плесу, Тутаеву. Неповторимая атмосфера этих удивительных мест, сохранивших дух русской старины и спокойный и размеренный уклад жизни, нашла отражение в картинах «Снег глубок», «Лучезарный март», «Закат догорает. Нерехта», «Элегия» и «Дворик».

Особая импрессионистическая легкость отличает полотна, создававшиеся в Крыму. «Благословенная Таврида» на протяжении многих лет дает художнику огромный материал для творчества. За время ежегодных пленэрных поездок на полуостров он написал «Апрель в Крыму», «Скала Дива», «Ханский дворец. Бахчисарай», «Ароматы Дюльбера», «Дача Свиягина», «В садах Кореиза». Игра рефлексов и бликов, буквально «танцующих» в пространстве картин, придают работам крымской серии особую чарующую светоносность.

Влияние южной световоздушной среды ощутимо и в крымских портретах сына и жены художника. Теплый колорит, буквально «лучистость» живописи в этих портретах поддерживается яркими красками природы: сияющей на солнце виноградной лозой, обвивающей беседку в работе «Коля» («В Гаспре»), цветущими в уютном шатре из зелени ирисами на портрете супруги художника («Ксения»).

Противоположность крымским работам — произведения, посвященные родному для автора Санкт-Петербургу. Им присущи изысканный серебристый колорит и особая строгость письма. Картины «У Ростральных колонн» и «Белая ночь над Петербургом» – своеобразный живописный гимн величественному городу, бессмертному творению Петра.

Зрители смогут увидеть и отличающиеся изысканностью изображения старинных интерьеров: «Кабинет в усадьбе Мураново» и «В доме Л. Славинской». Высокая эстетика быта, умение наших предков наполнять ежедневную жизнь красотой, создавать утилитарные предметы, равные по своим эстетическим качествам произведениям искусства, – все это близко взглядам самого художника.

Персональная выставка в залах Российской академии художеств – важный этап в творчестве художника, который в своем ежедневном труде умело сочетает педагогическую деятельность с работой у мольберта и регулярными поездками на пленэр.

Дмитрий Анатольевич Слепушкин родился в 1967 году в Ленинграде. В 1994 году окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, в котором учился под руководством Народного художника СССР, академика РАХ И.С. Глазунова. С 1994 г. преподает в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, с 2003 года руководит мастерской портрета. Является автором цикла военно-исторических портретов, а также произведений, отражающих героические страницы истории России: «Атака. Подвиг генерала Н.Н.Раевского под Салтановкой», «Казачий разъезд», «Император Павел I», «У ворот города. Войска Петра I в Прибалтике», «Воззвание Козьмы Минина к нижегородцам» и др.

Выставка завершит работу 3 июля.

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