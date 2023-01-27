ВЕНА (Австрия): «Бесы» Фёдора Достоевского представлены в новом сезоне Бургтеатра

Бургтеатр – театр придворный, городом рождения которого принято считать 1741. За всю его историю театр ставил как оперные и балетные спектакли, так и драматические. В его репертуаре всегда находилось место классической и современной литературе.

Уильям Шекспир, Фридрих Шиллер, Кристофер Виллибальд Глюк, Жан-Батист Мольер – имена европейские. Однако театр ставил и спектакли по произведениям русской литературы. Так, в 1928 году на сцене Бургтеатра был поставлен «Живой труп» Льва Толстого, через год – «Анна Каренина». После окончания Второй мировой войны театр обратился к «Горю от ума» Александра Грибоедова. В 1985 году Юрий Любимов ставил там «Преступление и наказание», в 1986 – «Ревизскую сказку». В 2001 году венцы увидели «Чайку» Антона Чехова в постановке швейцарского режиссера Люки Бонди.

Новый сезон ознаменовался «Бесами» Достоевского, романом трагедии идей. «Центральная проблема всех романов Достоевского – не вопрос о том, существует ли Бог, а о том, можно ли жить без веры. Этот вопрос не привносит сомнение в веру извне, но порождает его изнутри: если я верю только потому, что не могу не верить, то, очевидно, я не верю», – говорила Ханна Арендт.

Режиссером спектакля стал голландец Йохан Симонс. За его плечами многие оперные и драматические постановки в Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландах, Швейцарии. В спектакле режиссер обратился к переводу Светланы Гайер – её тексты по Достоевскому получили большое признание.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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