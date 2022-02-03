ВЕНА (АВСТРИЯ): Мода на сталь

Художественно-исторический музей открывает год показом рыцарских доспехов эпохи европейского Ренессанса.

Впервые на экспозиции будут представлены одни из самых зрелищных образцов доспехов XV-XVII веков. Произведения изобразительного искусства, ткани, скульптуры дополнят выставку. Всего же в залах музея будет расположено около 170 предметов из музейных собраний Австрии, Великобритании, Германии, Испании, США.

Доспехи были частью моды, политическими, династическими символами, дипломатическим подарком и историческим сувениров. Костюм из стали служил и в военных баталиях, и на турнирах, и на празднествах. До сегодняшнего дня рыцарские доспехи

воспринимаются как часть романтической культуры в литературе и кинематографе.

Кроме шедевров из собрания Императорской оружейной палаты на выставке будут представлены предметы из музея Метрополитен (Нью-Йорк), Государственных художественных собраний Дрездена, Оружейной палаты Королевского Дворца в Мадриде, а также Собрания Уоллеса (Лондон).

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных музейных СМИ

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