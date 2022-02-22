ВЕНА (АВСТРИЯ): Поп-звезды в мире оперетты. Театральный музей австрийской столицы представит новую выставку

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Вольфганг Амадей Моцарт и либреттист оперы «Волшебная флейта» Эммануэль Шиканедер были первыми австрийскими поп-звездами в мире оперы. Иоганн Штраус снискал большую популярность как в России, так и США. Каждый его концерт производил настоящую сенсацию.

оперетта

Иоганн Нестрой – комедиограф, оперный певец, создатель австрийского национального театра был также очень популярен. Его пьесы шли в дореволюционной России часто, уже в нашем веке в Театре на Малой Бронной был создан спектакль «Кавалер роз». Жанр комической оперы, оперетты вдохновлял режиссеров на Бродвее и раннем кинематографе.

Феномену популярности музыкальной культуры, созданной в Австрии, посвящена будущая выставка. От культа императрицы Елизаветы в кинематографе до оперетт Ральфа Бенацки и мюзикла «Звуки музыки» простирается масштаб экспозиции.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных музейных СМИ

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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