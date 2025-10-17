Японские рикиси в ГУМе: диалог культур в самом сердце Москвы

Москва вновь становится местом встречи Востока и Запада. Впервые с 1960-х годов в столицу прибыли рикиси – профессиональные борцы сумо из Японии. Одной из знаковых локаций, призванных познакомить гостей из страны восходящего солнца с историческими и культурными традициями России, стал ГУМ.

В состав делегации вошли звезды японского профессионального спорта. Среди них – Дайки Тоёносима, один из самых известных профессиональных борцов, достигший звания сэкивакэ – третьей ступени в иерархии сумо. Компанию ему составил Масахиро Дайкихо, сумоист ранга ниси-маэгасира 16, известный характерной динамичной толчковой техникой и уникальным стилем выходов на бой.

В рамках визита в ГУМ рикиси прошли по легендарным линиям и пассажам, сделали памятное фото с панорамным видом на Красную площадь и с большим интересом изучили новые коллекции флагманского магазина Bosco. Знакомство с ГУМом продолжилось у знаменитого фонтана, где спортсмены попробовали «то самое» мороженое, с детства знакомое каждому москвичу, – и удостоили его очень высокой оценки.

Директор Гастронома №1 провела для гостей гастрономическую экскурсию, рассказав о традициях советской кулинарии и современных потребительских трендах. А завершилась экскурсия по ГУМу обедом в «Столовой №57», сервированным в строгом соответствии с рекомендации из «Книги о вкусной и здоровой пище».

Приезд Дайки Тоёносима и Масахиро Дайкихо в Москву можно назвать по-настоящему долгожданными. Последний раз делегация рикиси посещала СССР в 1960-х годах. Тогда встречи с советской публикой стали ярким символом культурного обмена между странами. Сегодня, спустя шесть десятилетий, японские мастера сумо вновь привозят в Москву дух древнего боевого искусства, открывая зрителям уникальную возможность прикоснуться к живой традиции.

Визит сумоистов в столицу проходит в рамках предварительной программы выставки HINODE JAPAN 2025.