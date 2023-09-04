Ветеран «Альфы» презентовал клип, посвященный Беслану

В воскресенье, 3 сентября, в годовщину штурма захваченной террористами первого сентября 2004 года школы №1 Беслана, подполковник запаса Группы «А» ФСБ России, а также писатель и автор-исполнитель популярных патриотических песен Алексей Филатов презентует свой новый клип, посвященный трагедии в Беслане: «Беслан, Альфа и Вымпел с тобой…».

Алексей Филатов:

- Трагедию в Беслане забывать нельзя. Мы обязаны помнить и жертв того теракта, и героев, отдавших жизни во имя спасения гражданских лиц. В первую очередь, офицеров ЦСН ФСБ России, которые буквально собственными телами закрывали детей от пуль бандитов. Спонтанный и незапланированный штурм стал результатом взрывов – провокации со стороны организаторов теракта. Переговоры об освобождении заложников шли два дня, но террористам не нужны были договоренности им нужна была кровавая картинка в международных медиа. В такой ситуации, увы, полностью избежать жертв было невозможно, но наш спецназ совершил массовый подвиг. Память о наших ребятах жива в сердцах жителей Беслана. А Беслан остался шрамом на сердцах офицеров Групп «А» и «В». Я написал стихи и записал клип, чтобы сохранить память и напомнить людям о хрупкости нашего мира.

Клип на стихи Алексея Филатова смонтирован из документальных фото и видео материалов. В клипе нет актеров. Использованы архивные кадры 1-3 сентября 2004 года, а также кадры с памятных мероприятий в Беслане последующих лет.

Напомним, утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года террористы захватили и в течение двух с половиной дней удерживали в заминированном здании более 1100 заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. 3 сентября после внезапных взрывов в школе, боевики начали стрелять по людям. В результате, несмотря на незавершенные переговоры, вынужденно начался штурм. В результате теракта погибли 333 человека, из них 186 детей. Погибли 10 сотрудников ЦСН ФСБ России.

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