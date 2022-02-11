VII Московский детский фестиваль звонарей пройдет в храме св. мц. Татианы при МГУ им. Ломоносова

13 февраля состоится VII Московский детский фестиваль звонарей, который пройдет в храме св. мц. Татианы при МГУ им. Ломоносова при поддержке Даниловского колокольного центра. На фестивале выступят юные звонари из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Впервые в этом году участники из Новосибирска порадуют гостей фестиваля звоном в северных традициях. Также любители колокольного искусства услышат малиновый и ансамблевый звон, благовест, перезвон, перебор и трезвон, а ученица московской школы № 2120 исполнит встречный звон в Смоленской традиции.

На VII фестивале свои умения и навыки покажут более 50 юных звонарей. Самым маленьким участникам по 4-5 лет, но они уже могут удивить слушателей игрой на колоколах. Среди участников фестиваля и юные исполнители с ограниченными возможностями здоровья. Куратор фестиваля, руководитель Межрегионального объединения детских школ звонарского мастерства и педагог московской школы №2120 Михаил Фомичев отмечает, что если есть искреннее желание научиться звонить в колокола, то проблемы с движением, ритмикой и координацией, ограничениями по здоровью не препятствие для освоения звонарского искусства.

От школы № 2120 выступят ученики студии «Маэстро» Мария Лебедева и Ярослав Веретевский. Кстати, «Маэстро» — единственная студия, открытая в общеобразовательной московской школе, где дети осваивают звонарное мастерство.

Фестиваль пройдет 13 февраля в 12.30 в храме св. мц. Татианы по адресу Москва, ул. Б. Никитская, д. 1, 2 этаж.

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