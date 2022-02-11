Праздник творчества, мастерства и народных традиций

В прошлом году первая Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» стала возрождением исторической традиции с 1831 года – проведения в Москве мануфактурной выставки. Вторая выставка посвящена 140-летию грандиозной выставки.

В этом году в выставочном центре «Гостиный двор» в рамках «Уникальной России» было 20 выставок и арт-проектов, 37 показов дизайнерских коллекций. В течение трёх недель провели 35 деловых и культурных мероприятий. Количество участников достигло 1200 и около 1500 художников.

Основная идея масштабной выставки отражена в её названии: напомнить об уникальности нашей страны, многообразии культур народов России, достижениях талантливых людей в разных регионах.

Город мастеров

В Гостином дворе собраны экспонаты из многих регионов: произведения искусства и изысканные украшения, этническая одежда и предметы быта, а также необычные вещи, созданные по старинным технологиям. А ещё раритеты, плакаты, портреты советского периода, представленные Союзом коллекционеров России.

Мы с друзьями побывали на выставке несколько раз и получили незабываемые впечатления.

В день открытия выставки (27 января) мы полдня ходили по рядам, разглядывали работы мастеров, сувениры и посуду. Удивлялись изделиям кузнецов, смеялись над забавными игрушки из керамики. Приятно было пообщаться с умельцами, узнать больше о древних национальных традициях.

Особое впечатление произвели диковинные вещи из меха и дерева, привезённые из Якутии. Не меньший восторг вызвали экспозиции на просторной площадке перед главной сценой: лаковые миниатюры и панно, созданные в двух филиалах Высшей школы народных искусств, и, конечно, коллекция женской одежды.

Русские сарафаны и яркие платья с вышивками и кружевами, надетые на манекены, постоянно привлекали внимание модниц. Мне, как и другим дамам, захотелось иметь пару таких шикарных нарядов. Но оказалось, что ничего здесь не продаётся: эти экспонаты – дипломные работы студентов. К тому же аналогичные вещи с ручными кружевами и искусной вышивкой стоят очень дорого.

Зато можно недорого приобрести гжель, ярославскую майолику, знаменитые елецкие кружева. Всё это, а ещё вещи с вышивкой, необычные крымские иконы из льняной нити и многое другое есть на выставке-ярмарке мастеров, художников и дизайнеров «РусАртСтиль», которая проходит с 8 по 13 февраля в рамках «Уникальной России».

Полторы тысячи художников

Украшением выставки в Гостином дворе стали полотна современных художников. Свои лучшие произведения (живопись, рисунки, скульптуры) представили почти 1500 человек из четырёх творческих союзов и трёх ассоциаций.

Прогуливаясь по рядам, мы останавливались на площадках, ставших картинными галереями. Авторы рассказывали о себе и своих работах. Случайно встретили знакомую художницу Людмилу Чарскую, полюбовались её яркими картинами – видами Москвы в оригинальном стиле.

Живой интерес у нас и других любителей кино вызвали экспозиции «Эпоха славных дел» и «Таинственный мир анимации» – проекты ВГИК им. С. Герасимова и Международного художественного фонда (МХФ).

На вернисаже выставки «Моя Россия» 2 февраля мы смогли познакомиться с некоторыми членами МХФ и с руководителем-организатором – заслуженным работником культуры РФ Ларисой Комаровой. Среди участников выставки «Моя Россия» немало признанных мастеров. Свои скульптуры представили народный художник РФ Дмитрий Тугаринов и заслуженный художник РФ Олег Закоморный. Мне понравились многие скульптуры и картины, особенно пейзажи члена Союза художников России Павла Хантя.

Обмен опытом и важные решения

В церемонии открытия выставки-форума «Уникальная Россия» 2 февраля приняли участие представители Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по делам национальностей России. Также выступали сенатор от Вологодской области Елена Авдеева и президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Галина Ананьина.

Среди спикеров были лидеры ассоциаций мастеров, общественных организаций, руководители предприятий. Сказано было много правильных слов о важности этого проекта, большом значении художественного творчества, народных промыслов и ремёсел.

Выступающие сошлись во мнении, что выставка позволяет показать красоту и богатство нашей страны, многообразие культур народов России. «Уникальная Россия» также соединяет достижения прошлых столетий с современным искусством и определяет вектор развития.

Призывы сохранять лучшие традиции, поддержать мастеров, ремесленников, малые предприятия звучали актуально, ведь 2022 год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России.

Основные темы, серьёзные задачи, острые вопросы поднимались на мероприятиях деловой программы. В частности, на круглом столе «Традиции коренных народов Севера для устойчивого развития Арктики». И конечно, во время трёх дискуссий 10 февраля:

«Вопросы развития межкультурного сотрудничества» (о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей народов России),«Нематериальное культурное наследие в радио эфире» и «Меценаты России: юбилей Саввы Морозова».

Фонд «Сила Отечества» организовал форум «Россия уникальная. Перспективы развития национальных приоритетов». Фонд «100 лет СССР» провёл цикл мероприятий в рамках проекта «Сто лет СССР. Лучший опыт». На заседаниях обсуждались социальные достижения, причины прорывов в науке и спорте в Советском Союзе, воспитание детей через патриотизм. Также в фокусе внимания были успехи формирования многонационального и многоконфессионального пространства. Среди тем была и такая: «Великое культурное наследие – основа для будущего».

Музыка и бальные танцы

Самым веселыми и элементами проекта стали концерты. Выступления певцов и музыкантов создавали праздничную атмосферу на многих мероприятиях. На церемонии открытия выставки концертную программу организовал телеканал «Жар-птица».

Певицы исполняли в основном лирические песни, фольклорные коллективы – задорные мелодии и песни на родных языках. Музыканты и певцы подняли настроение посетителям выставки, публика принимала их очень тепло. Громкие овации вызвали выступления детского хореографического ансамбля «Солнца свет».

Два вечера после концерта сцену трансформировали в танцевальную площадку, и слушатели оказались на балу. Так случилось с нами 27 января, но мы не танцевали, а смотрели, как проводили мастер-класс для дам и кавалеров. Потом пары красиво вальсировали, юные девушки и статные женщины были неотразимыми в длинных платьях с пышными юбками, а мужчины – элегантны в строгих костюмах.

Более зрелищным и популярным станет второй бал 12 февраля. Офицерский императорский бал посвящён 350-летию со дня рождения Петра Первого.

Модная одежда в этностиле

На три недели Гостиный двор стал магнитом притяжения для дизайнеров одежды. Показы модных коллекции из разных регионов – важная часть программы всероссийской выставки.

Продюсерский центр «Грани» вместе с FIDGI DESIGN STUDIO провёл 27–31 января выставку «Территория русской моды». Там были представлены работы дизайнеров, синтезирующих понятия «традиция» и «современность». Их коллекции можно было увидеть на fashion-показах.

29 января центр «Грани» представил спецпроект «Грани мира»: дети продемонстрированы национальные костюмы разных народов. В тот же день состоялся показ работ историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани. На подиуме были костюмы из кинофильма «Гардемарины, вперед!» (наряды Кристины Орбакайте и Михаила Боярского). Дефиле помог провести театр моды ДЕТKIDS.

2–5 февраля состоялся «Этноподиум» – праздник моды, дизайна и ремёсел народов Евразии, организованный Евразийской ассоциацией этнодизайнеров. Участие в показах приняли дизайнеры из Татарстана, Башкортостана, Бурятии, Тывы и Крыма, а также из Ханты-Мансийского автономного округа, Самарской области, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского края, из Сочи и Екатеринбурга. На «Этноподиум» приезжали даже дизайнеры из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии.

Мне запомнились колоритные костюмы, которые демонстрировал Театр моды «Скифы» из Кызыла, и коллекция «Голос неба» Ольги Бубновене из ХМАО – праздничные наряды жителей Югры в XIX – начале XX века, воссозданные по гравюрам, архивным материалам и музейным экспонатам.

Посмотрев наряды в этностиле, я убедилась, что сейчас модельеры берут идеи в старинных костюмах, черпают вдохновение в фольклоре, отражают образы героев народного эпоса. А самое интересное – синтез традиций и новых тенденций, использование древних орнаментов в модной одежде и аксессуарах, передача «культурного кода» с помощью современных технологий.

Московские дизайнеры имеют возможность представить свои коллекции в Гостином дворе на показах в рамках «Magic Fashion Week» 11 и 12 февраля.

Сокровища ювелиров

Кроме красивых нарядов у посетителей выставки есть возможность приобрести ювелирные украшения. Главный плюс – цены от производителей. Правда, выбор сделать непросто: так много оригинальных вещей, великолепных авторских работ.

Для любителей янтаря – большие стенды Калининградского янтарного комбината. Там можно выбрать классические бусы, многоцветные ожерелья или модерновые подвески. Удивление вызвали кольца и серьги с камнями зелёного цвета. Неужели бывает янтарь такого цвета? На этот вопрос ответила заместитель гендиректора комбината Майя Скворцова. Она раскрыла один из секретов обработки камня, объяснила, как удаётся изменять оттенки янтаря.

Не меньший восторг вызвали изделия ювелиров из других регионов. Особое впечатление произвели шедевры участников ювелирного конкурса Junwex premium и конкурса имени Карла Фаберже. Имена победители двух конкурсов станут известны 13 февраля.

Изумление, восхищение, гордость за свою страну – такие чувства возникают после посещении выставки «Уникальная Россия». Главный вывод, который я сделала: из всех наших сокровищ главное богатство – талантливые люди.

Ольга КОРОЛЁВА,

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