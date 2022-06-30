Виктор Дробыш встретил свой День Рождения

27 июня 2022 года исполнилось 56 лет заслуженному артисту России, композитору и музыкальному продюсеру, основателю и генеральному директору ООО «Национальная Музыкальная Корпорация», Виктору Дробышу.

Виктор Дробыш подвел итоги и назвал имена главных артистов своего продюсерского центра на сегодняшний день: «Ну, вот и пролетел год. Любой человек (особенно мужчина) должен всегда спрашивать себя: что он сделал за этот год, что реального произошло и хорошего, и не очень в Так вот, я вам хочу сказать: Динамо ВТБ Дворец взят! Взят красиво. Взят с аплодисментами, с аншлагом. (Прим. ред. – в феврале 2022 года в ВТБ Арене состоялся большой юбилейный концерт Виктора Дробыша).

SHAMAN миру представлен, и уже больше его никто не остановит.

IVAN, наконец, начал свою гастрольную деятельность и спел песню на русском языке, которая всем полюбилась.

Гузель Хасанова продолжает радовать слушателей своими песнями и работает над новым очень красивым материалом.

Стас Пьеха, к счастью, еще жив и занимается творчеством.

Ну и, мне кажется, много маленьких артистов, которые появились рядом со мной, очень многообещающие. И я уверен, что их имена я раскрою в следующем году, когда буду справлять свой следующий день рождения.

А вообще, самый показательный момент для меня — это то, что годы стали лететь как недели. Ещё совсем недавно они летели, как месяцы, а теперь просто что-то катастрофически быстрое. А это значит, что нужно успеть ещё очень-очень много сделать. Всех люблю! Всем хорошего лета, хорошего года и хорошего века!»

Виктор Дробыш является обладателем наград самых престижных премий и фестивалей России. В его коллекции дипломы «Песня года» и «Новые песни о главном», «Золотой Граммофон» и «Звуковая дорожка». Композитор десятилетия по версии «МУЗ-ТВ». Виктор является автором хита «Party For Everybody», с которым коллектив «Бурановские бабушки» занял второе место на международном конкурсе «Евровидение-2012» в Баку.

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