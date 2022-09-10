Винтажный гардероб литературного секретаря Анны Ахматовой будет продан на благотворительном аукционе

14 сентября аукционный дом «12й стул» проведет благотворительные торги памяти поэта Анатолия Наймана (1936–2022). На аукционе представлен селективный винтаж из личной коллекции автора: костюмы, пиджаки, вельветовые брюки, рубашки, галстуки, плащ, пальто и элегантная шляпа-федора и др.

Поэт и прозаик, литературный секретарь Анны Ахматовой — Анатолий Генрихович Найман –– относился к самиздатовскому кругу диссидентов и нонконформистов, его творческое несогласие проявлялось в его лирике, литературоведческих работах и автобиографичной прозе. Несколько авторских экземпляров его последних публикаций также украшают торги. В одежде же и в своем стиле поэт отдавал предпочтение классике. Среди предметов его гардероба работы модных домов Giorgio Armani, Hugo Boss, Burberry, Baldessarini от Hugo Boss, Loro Piana, Versus от Versace и др.

Винтаж его гардероба несет в себе отражение своей эпохи. Сочетание строгих линий кроя и витиевато-цветных орнаментов западных дизайнеров на улицах Советского союза выделяло человека интеллигентного круга. Эта формула сохраняет свою актуальность и по сей день: все предметы casual-гардероба органично собираются в капсульную коллекцию осень-зима 2022 от Анатолия Наймана.

Лоты аукциона украсят любую коллекцию и как предметы творческого наследия поэта и прозаика Анатолия Наймана, и как жемчужины селективного винтажа с «историей».

Средства, вырученные от продажи коллекции, пойдут на благотворительность.

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