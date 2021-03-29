Выставка индустрии развлечений пройдёт на ВДНХ

С 30 марта по 1 апреля в павильоне № 57 на ВДНХ состоится 23‑я Международная выставка «РАППА ЭКСПО — 2021». Современные аттракционы, оборудование и услуги для развлекательной отрасли представят более ста компаний из России, Китая, Тайваня, Италии, Великобритании и других стран мира.
В течение трех дней посетители «РАППА ЭКСПО — 2021» смогут ознакомиться и протестировать последние модели игровых автоматов, аттракционы виртуальной реальности и 5D-кинотеатры, оборудование для парков, детских и спортивных площадок, вендинговые, торговые и призовые автоматы. Также здесь можно будет получить консультации по проектированию развлекательных центров и аквапарков, ландшафтному и тематическому оформлению, организации праздничных мероприятий и обучению персонала.
В дни выставки традиционно пройдет деловой форум. 30 марта в конференц-зале павильона №57 в 13:00 начнется конференция «Тенденции развития современной индустрии развлечений: технологии нового времени». Руководители и специалисты ведущих компаний отрасли обсудят досуговые концепции различных масштабов: от курортных городов и районных центров до мультимедийных парков, а также онлайн-форматы работы парков в условиях пандемии. 31 марта участников деловой программы ждут мероприятия, посвященные вопросам эксплуатации и технического обслуживания аттракционов, организации и управления эффективной работы аквапарков.
Также на выставке состоится торжественная церемония награждения за достижения в индустрии развлечений «Golden Pony Awards Moscow — 2021». Престижную международную премию вручат лучшим паркам, развлекательным центрам и производителям аттракционов России и стран СНГ.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.