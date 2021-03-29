Выставка индустрии развлечений пройдёт на ВДНХ

С 30 мар­та по 1 апре­ля в пави­льоне № 57 на ВДНХ состо­ит­ся 23‑я Меж­ду­на­род­ная выстав­ка «РАППА ЭКСПО — 2021». Совре­мен­ные аттрак­ци­о­ны, обо­ру­до­ва­ние и услу­ги для раз­вле­ка­тель­ной отрас­ли пред­ста­вят более ста ком­па­ний из Рос­сии, Китая, Тай­ва­ня, Ита­лии, Вели­ко­бри­та­нии и дру­гих стран мира.

В тече­ние трех дней посе­ти­те­ли «РАППА ЭКСПО — 2021» смо­гут озна­ко­мить­ся и про­те­сти­ро­вать послед­ние моде­ли игро­вых авто­ма­тов, аттрак­ци­о­ны вир­ту­аль­ной реаль­но­сти и 5D-кино­те­ат­ры, обо­ру­до­ва­ние для пар­ков, дет­ских и спор­тив­ных пло­ща­док, вен­дин­го­вые, тор­го­вые и при­зо­вые авто­ма­ты. Так­же здесь мож­но будет полу­чить кон­суль­та­ции по про­ек­ти­ро­ва­нию раз­вле­ка­тель­ных цен­тров и аква­пар­ков, ланд­шафт­но­му и тема­ти­че­ско­му оформ­ле­нию, орга­ни­за­ции празд­нич­ных меро­при­я­тий и обу­че­нию персонала.

В дни выстав­ки тра­ди­ци­он­но прой­дет дело­вой форум. 30 мар­та в кон­фе­ренц-зале пави­льо­на №57 в 13:00 нач­нет­ся кон­фе­рен­ция «Тен­ден­ции раз­ви­тия совре­мен­ной инду­стрии раз­вле­че­ний: тех­но­ло­гии ново­го вре­ме­ни». Руко­во­ди­те­ли и спе­ци­а­ли­сты веду­щих ком­па­ний отрас­ли обсу­дят досу­го­вые кон­цеп­ции раз­лич­ных мас­шта­бов: от курорт­ных горо­дов и рай­он­ных цен­тров до муль­ти­ме­дий­ных пар­ков, а так­же онлайн-фор­ма­ты рабо­ты пар­ков в усло­ви­ях пан­де­мии. 31 мар­та участ­ни­ков дело­вой про­грам­мы ждут меро­при­я­тия, посвя­щен­ные вопро­сам экс­плу­а­та­ции и тех­ни­че­ско­го обслу­жи­ва­ния аттрак­ци­о­нов, орга­ни­за­ции и управ­ле­ния эффек­тив­ной рабо­ты аквапарков.

Так­же на выстав­ке состо­ит­ся тор­же­ствен­ная цере­мо­ния награж­де­ния за дости­же­ния в инду­стрии раз­вле­че­ний «Golden Pony Awards Moscow — 2021». Пре­стиж­ную меж­ду­на­род­ную пре­мию вру­чат луч­шим пар­кам, раз­вле­ка­тель­ным цен­трам и про­из­во­ди­те­лям аттрак­ци­о­нов Рос­сии и стран СНГ.

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