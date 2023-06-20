Возвращение легендарного «Синдбада»: фестиваль ливанской кухни в Prolive

Про кафе «Синдбад» ходили легенды, там всегда был аншлаг. Первое ливанское кафе Москвы с особенной атмосферой, где можно было попробовать аутентичные блюда ближневосточной кухни и встретить за соседним столиком актеров, режиссеров, художников и музыкантов

Почитателям неожиданных коллабораций, а также тем, кто скучает по легендарному кафе «Синдбад» на Никитском бульваре, стоит зайти в Prolive. До конца июня в «Проливе» будет проходить фестиваль ливанской кухни — в меню предложения от бренд-шефа когда-то самого популярного заведения бульвара Джаффара Шаде. Фестиваль продлится до конца июня.

Джаффар Шаде, бренд-шеф «Синдбада»:

«Каждый, кто помнит «Синдбад», до сих пор с теплотой вспоминает то время. Спустя много лет, ближневосточная кухня остается в тренде. Блюда из натуральных ингредиентов, безглютеновые продукты, использование качественного оливкового масла – основа ливанской кухни. Попробовав однажды, невозможно остановиться. Вкусная еда – это про способ наслаждаться жизнью».

В фестивальном меню удалось объединить ностальгию по ушедшим временам с шумными посиделками и качественно приготовленную еду, которая понравится абсолютно каждому гостю.

Ближневосточные намазки по 390 руб.* за порцию: бабагануш классический хумус и мутабаль из печеных баклажанов. Ливанские закуски, как проводники между западной и восточной кухней: оливки гриль (290 руб.), фалафель (290 руб.), провансальские шампиньоны (290 руб.), мини-пирожки с сыром, нежно названные «Самбусиками» (190 руб.) и сет «Мини-Маза» (590 руб.). Горячее с характером ближнего востока: кебаб (750 руб.), шашлычки из курицы (490 руб.) и баранины (590 руб.), ассорти шашлычков на компанию (1250 руб.) и шаурма (550 руб.), которую смело можно брать на двоих. Завершить гастрономическое путешествие по Ливану рекомендуется восточными сладостями: пахлавой на подушке из орехов и меда (250 руб.) и кнафи (350 руб.) – классическим блюдом арабской кухни.

Разнообразное меню легендарного «Синдбада» можно дополнить чашкой кофе со специями по рецепту Джаффара Шаде, или подобрать напиток из широкой карты «Пролива». Наливают более 40 видов домашних настоек на основе ягод и фруктов, есть как классические позиции вроде хреновухи и перцовки, так и экспериментальные: висельник на апельсине, гороховая на копченостях, мята-тархун и другие.

Катя Метелица, ресторанный обозреватель:

«Синдбад» всегда был каким-то очень неподдельным. И другим, чем все, не московским. До сих пор помню их чечевичный суп и маленькие шашлыки, такие они были классные. Там я впервые попробовала салат из одной только свежей зелени и лимона и запомнила это слово - табуле. Даже внезапные танцы живота между столами там были какие-то веселые и пробивали броню любого снобизма - вот какое это было место. Очень рада, что оно возвращается».

Митя Борисов:

«Много лет назад, познакомившись с ливанской кухней и атмосферой «Синдбада», я подумал, почему на родном мне Никитском бульваре нет других гастрономических заведений. С того момента открылось много проектов, к каким-то я имел отношение, другие открывались сами. Фестиваль ливанской кухни в «Проливе» – не только дань памяти легендарному месту, но и возможность очень вкусно поесть и пообщаться с бренд-шефом «Синдбада» Джаффаром Шаде.

Закуски – шампиньоны провансаль и оливки-гриль

Бабагануш

Ассорти шашлычков

Сет закусок Мини-маза

Самбусики

Пахвала

Мутабаль

Кнафе

Кебаб

Фалафель

Шаурма

Хумус

Шашлычки из баранины

Шашлычки из курицы

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* Цены в статье приведены на дату публикации - 20.06.2023. Будьте внимательны!

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