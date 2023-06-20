Выставка Игоря Вулоха «Поля-двойники» открывается в фонде Ruarts

Выставка Игоря Вулоха «Поля-двойники» представляет творчество мастера за несколько десятилетий, очерчивая круг его ближайших взаимодействий. Название экспозиции перекликается с одноименной книгой друга и единомышленника Вулоха Геннадия Айги, чей поэтический язык оказался органически взаимосвязан с визуальным мышлением художника.

Мир Вулоха прост и сложен одновременно: он первичен в своей жанровой основе, и необычайно своеобразен в формировании собственного «поля». Художник Вулох появился во многом благодаря «оттепели», и в истории отечественного искусства он прочно занимает место одного из самых значительных нонконформистов 1960–1970-х годов. Его окружали известные ныне мастера, такие же диссиденты, как и он сам: Анатолий Зверев, Валентин Воробьев, Владимир Яковлев и др.

Названия стихотворных циклов Айги – «Начала полян», «Холмы-двойники», «Время Оврагов» – подчеркивают три основные линии экспозиции выставки. Тесное сотрудничество с миром литературы – поэтами Геннадием Айги и лауреатом Нобелевской премии шведом Тумасом Транстрёмером, близкими ему своим образным мышлением. История любви с Натальей Туколкиной-Охотой – на выставке будут представлены авторские платья и эскизы вдовы художника, а также керамика по мотивам картин Вулоха. Отдельный этаж – «Время оврагов» – период падений и взлетов, болезней и хаоса, постоянный поиск себя, как художника и как личности. Семейные истории звучат лейтмотивом и продолжаются в специально записанных для выставки интервью – дочери художника Лидии Вулох, вдовы Натальи Охоты и пасынка Егора Альтмана.

Неожиданный акцент – точечная интервенция объектов из коллекции фонда Ruarts авторства 0331с, Валерия Генде-Роте, Владимира Яковлева, Франциско Инфанте-Арана, Айдан Салаховой, Даниила Антропова, которые создадут ассоциативную связь с искусством Вулоха и современностью.

Таким образом, на выставке будут представлены своего рода «поля-двойники», составившие атмосферу творчества Игоря Вулоха, что даст возможность показать новый, более личный и объемный взгляд на природу искусства этого художника.

Игорь Вулох. Без названия. 2003. Холст, масло, 100х61 см

Игорь Вулох. Без названия. 1963. Холст, масло, 80х50 см

Игорь Вулох. Без названия. 2003. Холст, масло, 100х60 см

Игорь Вулох. Блочный пейзаж. Диптих. 1970. Холст, масло, 50х70 см

Игорь Александрович Вулох (3 января 1938, Казань – 28 ноября 2012, Москва) - художник-нонконформист 60-х годов, один из классиков абстракции и минимализма. Родился в Казани, в 1958 году окончил Казанское художественное училище им. Н. И. Фешина, затем учился на художественном факультете ВГИКа. Начало творческого пути художника пришлось на конец 50-60-х годов. Именно в этот период складывается параллельное официальному искусство – нонконформизм. Игорь Вулох в силу крайнего индивидуализма всегда был в стороне от разных групп, его путь – путь одиночки. Однако творчество мастера стало органичной частью нового международного художественного движения. Работы Вулоха представлены в крупнейших музейных собраниях, в том числе, в Третьяковской галерее в Москве, Русском музее в Санкт-Петербурге, Музее современного искусства в Дании, Государственном музее концептуального искусства в Греции и важных частных коллекциях.

Даты проведения: 22 июня 2023 – 12 ноября 2023. Выставка приурочена к 85-летию художника Игоря Вулоха.

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