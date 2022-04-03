Впервые на Art Russia: резиденты «Тавриды» представили свои работы на Ярмарке современного искусства

Резиденты «Тавриды» приняли участие в Ярмарке современного искусства Art Russia 2022, которая открылась 31 марта в Москве. Возможность представить работы на одной из крупнейших ярмарок искусства арт-кластер предоставил семи молодым художникам: Елизавете Григоровой, Елене Романовской, Екатерине Лысак, Саше Барановой, Саше Rocket, EFIRT и Наде Терёхиной.

Art Russia проходит в Москве уже в третий раз, она объединяет галереи, художников, кураторские и образовательные проекты. Для участия в ярмарке работы резидентов прошли строгий кураторский отбор организаторов Art Russia. «Это важный шаг в развитии арт-кластера как продюсерской площадки для молодых авторов, большой шаг в сторону профессионального художественного сообщества. Предоставив участникам нашего проекта возможность выставить свои работы в рамках такого крупного культурного события как Art Russia, «Таврида» становится точкой опоры для своих резидентов. Молодые художники, чьи работы представлены здесь, впервые приняли участие в ярмарке такого масштаба, смело вышли на рынок и сегодня получают новые знакомства, возможности и опыт. Для них участие в ярмарке стало ярким профессиональным дебютом», – рассказывает Ася Баскаева, продюсер направления «изобразительное искусство» арт-кластера «Таврида».

Каждый из художников обладает уникальным авторским стилем, который был отмечен кураторами художественного направления образовательных заездов «Тавриды». Елизавета Григорова использует в своих работах старые семейные фотографии: так она обращается к прошлому и показывает изменения, произошедшие в советском пространстве.

Художницу Сашу Баранову волнуют темы неоднозначности мира, принятия себя – она исследует сложность восприятия реальности человеком, перманентно возникающее у него ощущение дереализации и деперсонализации.

Екатерина Лысак исследует свои эмоции, переживания, реакции при взаимодействии с окружающим миром и показывает в картинах сложное влияние реальности на внутренний мир.

Художник с уличным бэкграундом Саша Rocket, занимаясь стрит-артом, леттерингом и созданием муралов, переосмыслил уличную эстетику в форму современного галерейного искусства.

Мультидисциплинарный художник EFIRT относится к искусству не только как к методу переосмысления идей, но и как к творческому акту – он не выделяет для себя главенства формы или концепции.

Надя Терехина выбрала своим направлением фотографию как способ документирования жизни, технический прием съемки – мультиэкспозиция – позволяет художнице показать ее личный способ восприятия мира и отточить мастерство в узнавании каждого дня, памяти о пути.

Художница из Нальчика Елена Романовская, создавая картины, обращается к наивной интерпретации архаических образов и переплетает их с исследованиями социального и психического. «Я участвовала в ярмарках, но это были маленькие форматы и больше было похоже на продажу хендмейда, чем искусства. ArtRussia для меня – это совершенно новый опыт и возможность заявить о себе, – делится Елена. – Мое искусство создается в разных техниках, но на этой площадке я решила остановить свой выбор на живописи. Это, в основном портреты и сюжетные картины, в которых я говорю через свое художественное исследования. Каждая из картин – со своей концепцией, при этом все работы объединяет жанровый накал, воспаленные цвета и взаимодействующие грани общего творческого анализа. Обычно на выставках, мои произведения самостоятельны и не требуют моей поддержки. Но формат ArtRussia немного другой, поэтому я буду на протяжении всех дней находиться бок о бок со своими произведениями, для меня это очень волнительно!»

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