Впервые в России робот посетит театр в качестве зрителя

робот гуманоид среди зрителей
Изображение: ИИ

Театр танца Аллы Духовой TODES совершает очередной прорыв, приглашая в качестве зрителя своего нашумевшего спектакля «Мы из будущего» гуманоидного робота. Это беспрецедентное событие станет первым в истории российского театра, когда искусственный интеллект займет место в зрительном зале.

Выбор робота пал на футуристическую хореографическую постановку Аллы Духовой «Мы из будущего», премьера которой с оглушительным успехом прошла в начале нового сезона. Спектакль, представляющий собой яркий и оптимистичный взгляд на грядущее, гармонично сочетающий передовые технологии с вечными человеческими ценностями, привлек внимание не только звезд российской эстрады, но и теперь – представителей мира будущего.

Танцевальное шоу «Мы из будущего» представляет собой путешествие в иную реальность, где фантазия Аллы Духовой рисует мир, полный красок, инноваций и глубоких эмоций. В этом будущем, созданном хореографом, даже роботы наделены чувствами и обаянием, становясь полноправными участниками действия. Именно поэтому неудивительно, что искусственный интеллект проявил интерес к этой постановке. Кто, как не робот, может быть более заинтересован в том, чтобы увидеть и проанализировать будущее, которое так вдохновенно изображено на сцене?

«Мы хотели показать будущее не как мрачный сценарий, а как пространство возможностей, где технологии служат человеку, а вечные ценности – любовь, дружба, юмор – остаются неизменными. И кто, как не робот, может стать самым объективным и заинтересованным зрителем такого будущего?» – комментирует Алла Духова.

Спектакль «Мы из будущего» уже покорил сердца зрителей и звездных гостей, среди которых были Филипп Киркоров, Александр и Екатерина Стриженовы, Владимир Винокур, Александр Буйнов, Игорь Гуляев, Катя Лель, Денис Клявер, Алла Довлатова, Олег Фомин, солисты группы «ИКС-Миссия», Влад Соколовский, Митя Фомин, Олег Рой, Роман Костомаров с семьей, Юлия Каняева и Мария Шурочкина. Теперь к числу ценителей постановки присоединится и искусственный интеллект.

Уникальное художественное решение спектакля, созданное Аллой Духовой, включает в себя отсылки к классической литературе и музыке, переосмысленные в современном ключе. Музыкальная партитура Дениса Гарнизова, написанная «под ноги» артистов, в сочетании с усовершенствованной системой экранов и футуристическими костюмами, создает неповторимую атмосферу. На сцене виртуозно выступают 54 артиста, выросших в студиях TODES.

Алла Духова уверена, что искусство и технологии могут взаимодействовать и обогащать друг друга, а Театр танца TODES показывает это на практике, внедряя новые идеи в свою работу.

Театр танца Аллы Духовой TODES – это уникальный коллектив, известный своими масштабными и зрелищными постановками, сочетающими виртуозную хореографию, яркие костюмы и передовые сценические технологии. Основанный Аллой Духовой, театр является одним из ведущих танцевальных коллективов России, покорившим сердца зрителей по всему миру.

