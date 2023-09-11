Впервые в Тверской областной картинной галерее представлены произведения немецких живописцев эпохи Возрождения

Альбрехт Дюрер и семья Кранахов – самые известные немецкие художники. Первый – яркий представитель эпохи Возрождения, учившийся в Италии. Лукас Кранах старший – сторонник реформации, великолепный портретист, придворный художник.

Их редко можно увидеть на одной выставке, слишком отличным было их творчество. Сегодня же в залах Тверской областной картинной галерее можно увидеть «Неравную пару» Лукаса Кранаха старшего, портрет курфюрста Саксонии Иоганна Великодушного кисти Кранаха Младшего, цикл «Жизнь Марии» Альбрехта Дюрера. Гравюры Веймара, Нюрнберга, Венеции дополняют экспозицию. То города, связанные с жизнью и творчеством немецких художников.

Светский, жанровый живописец Лукас Кранах старший создал немало портретов современников, среди которых Мартин Лютер – отец немецкой реформации. Живописец был очень состоятельным человеком, самым богатым в Виттенберге, кстати, он же принял участие в финансировании издания Библии на немецком языке. В картинах Лукаса Кранаха Старшего прослеживается подтекст морализаторства, тема неравных браков – одна из таковых. «Мужицким» называл Лукаса Кранаха Альбрехт Дюрер, и в этом есть правда.

Альбрехт Дюрер – живописец – гений. Его мастерство произрастает из средневекового ремесленничества высочайшего уровня. И всё-таки Дюрер был художником Возрождения. Его цикл «Жизнь Марии», представленный на выставке, основан во многом на апокрифических источниках, ибо в Библии житие Богородицы не столь обширно и полно представлено. Арка – архитектурное сооружение – делит пространство на земное и небесное. Такой прием – новшество художника. И, конечно, знакомый Дюреру и немцам городской пейзаж – средневековые улицы – часть гравюры. Так, история в веках и современность – два временных пласта – соединены в одно целое.

Выставка «Дюрер и Кранах: образы Северного Возрождения» из частных собраний (МКААД) открыта до 29 октября 2023 года.

Лукас Кранах младший. Портрет Иогана Фридриха Великолепного

Альбрехт Дюрер. Жизнь Марии

Альбрехт Дюрер. Обручение Марии

Лукас Кранах старший. Мастерская. Неравная пара. Не ранее 1525 года

Альбрехт Дюрер. Положение во гроб

Марина АБРАМОВА

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