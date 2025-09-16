«Время взрослеющих истин»: Родион Газманов возвращает поэзию молодому поколению

В цифровом мире, где так легко потерять подлинность чувств, Родион Газманов запускает уникальный цикл музыкально-поэтических видеоклипов — «Время взрослеющих истин». Этот проект создан для того, чтобы вновь сделать поэзию частью живого и честного разговора в современном информационном потоке.

Цель проекта — вернуть интерес молодёжи к русской поэзии и культуре, показать, что классические и современные стихи способны стать источниками смыслов, внутренней силы и личной идентичности. Каждый из 12 видеороликов — это законченная поэтическая миниатюра до 3 минут, где слова Родиона Газманова, Александра Блока и Иннокентия Аннинского оживают в сопровождении авторской музыки. Особое событие цикла — участие Народного артиста России Олега Газманова, который также прочитает одно из своих стихотворений.

Все клипы сняты в реальных локациях города, без постановочных декораций и искусственного света: переулки, парки, набережные и крыши Москвы становятся частью художественного замысла. Натуральные звуки и визуальные детали подчёркивают подлинность происходящего — поэзия здесь звучит не как школьный урок, а как близкий, актуальный и эмоциональный диалог.

Родион Газманов давно делает поэзию ближе: он читает стихи на концертах, делится ими в социальных сетях, придумывает современные форматы для взаимодействия с аудиторией. «Время взрослеющих истин» — его новый масштабный шаг, чтобы вдохновить молодое поколение находить в поэтическом слове новые смыслы, идеи и поддержку.

Проект приглашает вас не только услышать — но и почувствовать, задуматься, найти себя в отклике на строки, которые с каждым днём становятся всё более актуальными.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.