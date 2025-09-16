АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Время взрослеющих истин»: Родион Газманов возвращает поэзию молодому поколению

«Время взрослеющих истин»: Родион Газманов возвращает поэзию молодому поколению

editor
By editor
91
родион-газманов
Фото: пресс-служба Родиона Газманова

В цифровом мире, где так легко потерять подлинность чувств, Родион Газманов запускает уникальный цикл музыкально-поэтических видеоклипов — «Время взрослеющих истин». Этот проект создан для того, чтобы вновь сделать поэзию частью живого и честного разговора в современном информационном потоке.

Цель проекта — вернуть интерес молодёжи к русской поэзии и культуре, показать, что классические и современные стихи способны стать источниками смыслов, внутренней силы и личной идентичности. Каждый из 12 видеороликов — это законченная поэтическая миниатюра до 3 минут, где слова Родиона Газманова, Александра Блока и Иннокентия Аннинского оживают в сопровождении авторской музыки. Особое событие цикла — участие Народного артиста России Олега Газманова, который также прочитает одно из своих стихотворений.

Все клипы сняты в реальных локациях города, без постановочных декораций и искусственного света: переулки, парки, набережные и крыши Москвы становятся частью художественного замысла. Натуральные звуки и визуальные детали подчёркивают подлинность происходящего — поэзия здесь звучит не как школьный урок, а как близкий, актуальный и эмоциональный диалог.

Родион Газманов давно делает поэзию ближе: он читает стихи на концертах, делится ими в социальных сетях, придумывает современные форматы для взаимодействия с аудиторией. «Время взрослеющих истин» — его новый масштабный шаг, чтобы вдохновить молодое поколение находить в поэтическом слове новые смыслы, идеи и поддержку.

Проект приглашает вас не только услышать — но и почувствовать, задуматься, найти себя в отклике на строки, которые с каждым днём становятся всё более актуальными.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Предыдущая статья
Марина Шторм: «Мне хочется, чтобы каждый прожитый день приносил пользу»
Следующая статья
«Я пропал»: Султан Лагучев выпустил песню о мужской участи

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru