Всегда красиво в ночь искусств

Сегодня, в ночь с 4 на 5 ноября 2021 года, состоится всероссийская акция «Ночь искусств»: на вопрос, какое из них теперь важнейшее, больше не ответит ни один вождь. Но каждое ценно по-своему, хотя бы потому, что во время пандемии ценители прекрасного по-прежнему могут утолить интеллектуальный голод, сделав это в онлайн-режиме. Организаторы акции, соблюдая все предписания локдауна, не опускают рук, как того требует само слово «локдаун». Только палец вверх и выше нос!

Заглавным мероприятием онлайн-форума станет концерт, который состоится в прямом эфире из ЦВЗ «Манеж». Да, там могут проходить не только выставки мировых классиков, но и тех, кто сегодня может и хочет – музыкой или словами – рассказать, «что такое хорошо, и что такое плохо». Доставать купюры из широких штанин никому не придется: сегодня в 23:00 на сайте «Ночи искусств» https://artnight.moscow/ все желающие смогут посмотреть бесплатную онлайн-трансляцию концерта, в котором примут участие «Куртки Кобейна», Тамара Гвердцители, Манижа, солист Brainstorm Ренарс Кауперс, Найк Борзов. Звучит уже красиво. Но будет еще красивее. Организацией шоу занимается сценограф компании Всегда Красиво Лиза Би Два, которая много лет создаёт оформление сцены и декораций для концертов группы «Би-2», «Куртки Кобейна», «Сплин», «Ночные снайперы», Tesla Boy. Сегодня она отвечает за смелые и даже авантюристские творческие эксперименты высокотехнологичного онлайн-шоу. Продюсерский проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна», не имеющий аналогов на российской сцене, объединяет известных артистов со всего мира. Посмотрите в кармане «Куртки»: кто в составе проекта? Ренарс Кауперс (Brainstorm), Чэд Ченнинг (барабанщик первого состава Nirvana), Би-2, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Manizha, Антон Севидов (Tesla Boy), Юрий Усачёв (ex. Гости из будущего), Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Анна Чиповская, группа Midnight faces, Монеточка, Андрей Звонков, Дэвид Браун (Brazzaville), Дмитрий Ашман, Алексей Максимов и певица Сабрина.

Сегодня ночью впервые в составе «Курток Кобейна» выступит солист латвийской рок-группы Brainstorm Ренарс Кауперс, который записал удивительную по красоте песню «Dasha, pls» для дебютного альбома супергруппы. Ради этого концерта артист нашел способ приехать из Латвии в Москву, даже несмотря на закрытые границы из-за пандемии. Вместе с солистом Brainstorm в проекте дебютирует Найк Борзов, они исполнят дуэтом ту самую песню с первого альбома.

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