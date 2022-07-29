Вспомнить всё: Политехнический музей предлагает поделиться интересными историями

Политехнический музей приглашает посетителей стать частью празднования своего 150-летия. Для этого нужно прислать интересную историю, связанную с мероприятиями, сотрудниками, экспонатами или самим музеем. Рассказы будут использоваться в проектах, приуроченных к юбилею Политеха.

За 150 лет работы Политехнический музей стал свидетелем многих масштабных событий. Но о сотнях и тысячах личных историй — радостных, грустных и смешных — знают лишь их участники. Рассказы могут быть самыми разными — главное, чтобы интересное событие из жизни москвичей или гостей столицы было связано с Политехническим музеем.

Можно рассказать об удивительных встречах в Большой аудитории, курьезных случаях на экскурсиях, свидании в амфитеатре или на выставке, о знакомствах с научными сотрудниками, запавшем в душу экспонате или редкой книге, которую удалось найти только в Политехнической библиотеке. У представителей старшего поколения наверняка найдутся воспоминания, связанные с историческим зданием музея. А молодежь может поделиться тем, что с ними произошло совсем недавно. Может быть, кто-то определился с профессией после посещения «Интеллектуальной среды» или открыл в своем ребенке новые таланты и интересы, побывав вместе с ним на лекции из цикла «100 вопросов ученому».

Для того, чтобы поделится своими историями, нужно связаться с сотрудниками музея, отправив личное сообщение в социальных сетях Политеха — Telegram или ВКонтакте — или написав на почту avivanitskaya@polytech.one. Самые интересные записи будут использованы в подкасте музея. Кроме того, их разместят на специальной странице, посвященной его 150-летию.

Политехнический музей — один из крупнейших научно-технических музеев мира, основанный в 1872 году. В его фондах собраны более 200 тысяч уникальных предметов и механизмов — от единственного в мире сохранившегося русского автомобиля дореволюционной постройки «Руссо-Балт» до полных собраний всех типов телеграфных аппаратов и вычислительной техники. Фонд Политехнической библиотеки начитывает около 3,5 млн книг и периодических изданий. Историческое здание музея находится на реконструкции, его основные фонды —

Открытая коллекция и библиотека — временно размещаются на территории Технополиса «Москва».

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