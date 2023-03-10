Можно ли подарить чуткому слушателю праздник весны, если за окном сугробы и метель вопреки календарю? Восьмого марта это без сомнения удалось музыкантам, исполнившим для гостей Дома Рахманинова на Большой Ордынке весенние мелодии Петра Ильича Чайковского и европейских композиторов.

О чем же рассказали фортепиано, гитара и бандонеон Анны Арзамановой, Марии Натоцинской, Владислава Домогацкого, Петра Шумовского и Максима Федорова? Наверное, о том, что весна – это всегда время любви и надежды на новое счастье. В это легко поверить, слушая «Воспоминания об Альгамбре» испанского композитора Франсиско Тарреги, нежную мелодию «Вечной любви» Жоржа Гарваренца, «Ноктюрн» Роберто Ди Марино, бессмертные вальсы Шопена, музыкальную повесть о Марии из Буэнос-Айреса Астора Пьяццоллы и конечно, сюиту из балета «Щелкунчик» символа русской музыки П. И. Чайковского. Каждый композитор создал свой неповторимый образ весны, а музыканты подарили эти образы каждому слушателю благодаря своему мастерству и таланту.

Новая встреча с весной в Доме Рахманинова состоится 11 марта на музыкально-поэтическом вечере «Почему? Любовь…» с участием актрисы Московского художественного академического театра имени Максима Горького Амины Синагатуллиной, а также аранжировщика и музыканта джаз-трио «Геликон-опера» и группы In Pravda Николая Финогентова (фортепиано), лауреата международных джазовых фестивалей Руслана Николаева (саксофон) и лауреата международных конкурсов Петра Бердникова (альт). На вечере прозвучат произведения Елены Исаевой, Сергея Довлатова, Евгения Гришковца и других известных авторов.

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