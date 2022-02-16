Вся наша жизнь – игра!

Никто не сможет сказать точно, когда появились азартные игры. Игральные кости из камня и бронзы сменили шахматы и карты, а уже в эпоху компьютеров и сетей пришли игровые автоматы онлайн, компьютерные программы, мобильные приложения.

Давайте разберем что же такое азартные игры.

Википедия подсказывает, что азартная игра – это игра с целью выигрыша денег или иных материальных ценностей, в которой выигрыш зависит не от навыка играющих, а от случая, а главный интерес направлен на её исход с целью получения материальных ценностей соперника.

Игра в кости в Древней Греции

Так, например, в Древнем мире была очень популярна игра в кости. В истории известен факт, когда император Нерон сделал ставку, эквивалентную 4 млн. руб. на один единственный бросок костей. А солдаты Древнего Рима, заключая пари на количество поворотов колеса перевернутой колесницы, привели к изобретению рулетки.

Кстати, в Библии тоже есть упоминание о бросании жребия. «В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа» (Притч. 16: 33).

Долгое время кости пользовались большой популярностью среди всех слоев населения, включая клириков. Из письменных источников того времени ясно – в кости играли на деньги до тех пор, пока в 1215 году IV Церковный собор в Латеране осудил эту игру, запретив клирикам играть в нее. Другая причина запрета – богохульства, ругательства и драки между играющими.

Игра в кости в Средневековье

Против азартных игр издавались указы королей и городских властей. Однако игра в кости процветала как в трактирах, так и в замках, и даже во время военных компаний. Об этом рассказывает отрывок, принадлежащий перу поэта XIV века Эсташу Дешану:

«… многие знатнейшие дворяне

Спускали в кости латы и коней,

И деньги, и имения, и честь;

А если это страшное безумье

Распространится в действующем войске,

То воины день напролет играют,

Чтоб без доспехов вовсе оказаться.»

В Средневековье была популярна и игра в Триктрак (прообраз современных нард и подобного рода настольных игр – прим. ред.) Триктрак еще называли игрой в таблички, поскольку в ней использовался набор костей и табличек из слоновой кости или дерева. Ею увлекались высшие слои средневекового общества. Сюжет, где дама и рыцарь играют в триктрак, часто встречается на миниатюрах средневековых рукописей, написанных на протяжении XII-XV веков.

Игра в Триктрак

В перспективе к этим играм добавились шахматы, которые, кстати, стали популярны не только среди мужчин из высшего общества, но и женщин, а вскоре в шахматы стали играть и представители других слоев населения.

Но, начиная с 14 века все эти игры стали вытесняться картами. Широкая популярность карт среди всех представителей общества была обусловлена тем, что в них могло играть больше двух человек одновременно.

Микельанджело Меризи да Караваджо (1571-1610). Шулеры. 1594 год

Игра на «Диком Западе» была очень опасной. Набор карт в руках игрока в покер, состоящий из двух тузов, двух восьмерок и дамы, назывался «Рукой мертвеца». Это название появилось после того, как Бешеный Билл Хикок выиграл игру в покер и был застрелен своим прежним оппонентом, когда имел на руках такую комбинацию карт.

Первый большой игорный дом появился в Новом Орлеане в 1718 году. По мере роста числа игорных домов на территории США возникал тот игровой стиль, которого теперь придерживаются во многих современных казино.

Интересным фактом в истории азарта в Америке было то, что когда в 1890 судья Кэмпбэлл проводил заседания суда в игорном доме в Калифорнии он, прежде чем принять решение по делу, бросал пару игральных костей. Две выпавшие четверки приносили восемь дней или восемь месяцев тюрьмы в зависимости от совершенного преступления. А если судья знал подсудимого, то он бросал кости, даже не выслушивая свидетелей. «Бросал жребий»!..

Кстати, во времена Великой Депрессии игорный бизнес в Америке стал легальным. А уже в 1987 Верховный Суд США открыл дорогу созданию индейских казино.

Игра в карты при Царском дворе

Что касается Российской империи азартные игры появились в 16 веке, во всяком случает, так принято считать. Признания при появлении таковых не было, с любителями азартных игр расправлялись очень жестоко, могли даже руки отрубить. Но, уже при Петре I ситуация для любителей азартных игр изменилась, физическая расправа была отменена, и вступило в силу денежное наказание — штрафы.

По прошествии немногим больше 100 лет, указом императрицы Елизаветы Петровны, азартные игры были разделены на коммерческие и азартные, отличие было в том, что коммерческие были законными, и соответственно азартные – вне закона.

Разделение было обусловлено очень просто, к азартным играм были причислены те игры, в которых предметом для игр были ставка и банк, к ним относились игры типа «Очко», «Тотализатор», «Рулетка» и др. К коммерческим – те игры, в которых учитывалось именно мастерство играющих, ну и доля везения – «Преферанс», «Бридж» и т.д.

Кстати, по «Преферансу» и «Бриджу» проводятся в наше время международные турниры, а «Бридж» признан Международным олимпийским комитетом одним из видов спорта.

Игры и забавы в произведениях А.С. Пушкина

Азартные игры нашли своё отражение и в классической русской литературе. Так, в «Пиковой даме» Пушкин писал: «Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь!»

А в книге 1826 года «Жизнь игрока, описанная им самим, или Открытые хитрости карточной игры»: «Он держался системы руте и не прежде переменял карту, как заплатя за верность свою к ней огромный штраф. <…> Я такого мнения, говорил он, что пусть карту убьют три, четыре и несколько раз, но наконец должна же она когда-нибудь упасть и налево, тогда я возвращу весь свой проигрыш на этой одной карте».

Об игре речь и в лермонтовской «Тамбовской казначейше»: «Любил налево и направо / Он в зимний вечер прометнуть / Рутеркой понтирнуть со славой».

Интересный факт! Когда, в 1867 год Федор Михайлович Достоевский, автор «Преступления и наказания», опубликовал книгу «Игрок», он смог оплатить из полученного гонорара свои игорные долги.

Юнкера играют в карты

На тему азартных игр и казино снято множество фильмов. Так, например, в фильмах про Джеймса Бонда казино является неотъемлемой частью сюжетной линии, в которой главный герой играет в карты, делает ставки на рулетке, знакомится с красивыми женщинами или встречается со своими агентами.

Впрочем, в необъятной фильмографии современного кинематографа игре в карты, «Рулетку», посещение казино уделяется внимание не только шпионам, мошенникам, авантюристам и прочем маргинальным элементам. На эту тему есть фильмы и про ученых – математиков, которые создавали свои системы, помогающие им обыграть казино. Это и «Короли рулетки» (2012, США) и «Три карты» (2010, Индия).

Сцена из фильма «Короли рулетки»

Сегодня, благодаря современным технологиям и развитию Интернета, азартные игры ушли в онлайн, стали частью приложений для компьютеров и смартфонов.

Мы не будем описывать все многообразие этих компьютерных программ, скажем только, что приложения и онлайновые сервисы позволяют игрокам выбрать не только игру по душе и сразиться с компьютером, но и поучаствовать в турнирах, состязаясь с игроками из других стран, не выходя из дома.

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Мы не являемся противниками или сторонниками азартных игр и прекрасно понимаем, что сколько бы государства не вносили запреты или не ограничивали доступ к играм на деньги, всё равно игры будут продолжаться столько сколько будет существовать цивилизация. Мы же просим игроков быть внимательными, реально оценивать свои силы и свои возможности.

Неправильная оценка своих ресурсов, увлечение игрой, излишний, на грани фола азарт, ведут к потери финансов, имущества, здоровья.

В то же время, хорошая, честная игра, поднимает настроение, сплачивает коллектив игроков и приносит удачу.

Играйте, но не заигрывайтесь!..

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