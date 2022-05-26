ЯКУТСК: На конференции «Арктика – территория развития» названы 100 креативных лидеров Якутии

В рамках конференции по обеспечению комфортной городской среды «Арктика – территория развития» представлены результаты исследования Yakutia. 100 Most Creative Russians («100 креативных лидеров Якутии»). Исследование совместно провели Корпорация развития Республики Саха (Якутия) и Федерация креативных индустрий. Среди самых ярких представителей креативного сектора экономики в регионе – предприниматели Эдуард и Айсен Готовцевы, кинорежиссёр Владимир Мункуев, стилист Гала Борзова, певица Green Apelsin, творческое объединение «Кындыкан» и многие другие.

Исследование прошло весной этого года в несколько этапов. Вначале были определены 200 лидеров мнений – отраслевых и межотраслевых экспертов, представляющих 12 креативных индустрий Республики Саха (Якутия). Список индустрий соответствует международному стандарту UNCTAD (ЮНКТАД, Конференция ООН по торговле и развитию). В него входят дизайн, реклама и маркетинг, исполнительское и театральное искусство, кино и телевидение, искусство, издательское дело, IT и другие сферы экономики. Именно эксперты выдвигали претендентов на роль креативных лидеров региона. Критерии, которыми они руководствовались при номинировании, включали: способность кандидата сформировать новое видение развития в рамках своей категории, поиск и использование новых методов развития, высокий уровень добавленной стоимости производимых товаров и услуг, наличие признанных достижений, российских и международных профессиональных наград.

Общее число объектов наблюдения в рамках исследования превысило 1000 единиц, среди них – персоналии, творческие коллективы и бизнес-проекты. По результатам анализа полученных от экспертов данных был составлен лонг-лист (600 кандидатов). Затем с учетом суммарного значения индекса влияния каждого участника сформирован шорт-лист, в который вошли 129 кандидатов. На заключительном этапе экспертная комиссия оценила кандидатов с точки зрения достижения ими значимых изменений для общества, культуры и экономики в целом. Оценка результатов всех этапов исследования позволила определить список из 100 фигур, знаковых для креативной экономики Якутии. В состав комиссии вошли Станислав Иванов, первый проректор – проректор по молодежной политике Арктического государственного института и искусств, Владислав Хабаров, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия), Вешникова Ольга, Генеральный директор Единого ресурсного центра поддержки СОНКО и развития гражданских инициатив в Республике Саха (Якутия) и другие.

В числе лидеров креативного сектора Республики Саха (Якутия) оказались создатели компании по разработке компьютерных игр Fntastic Эдуард и Айсен Готовцевы, кинорежиссёр Владимир Мункуев (автор фильмов «Чувак», «Счастье», «Нуучча»), стилист Гала Борзова (входит в топ-5 стилистов страны), певица Green Apelsin (псевдоним Анжелы Жирковой, завоевавшей всероссийскую и мировую популярность такими хитами, как «Северный ветер» и «Охота на лисицу») и творческое объединение «Кындыкан», чья цель – сохранение и продвижение культуры эвенков. Распределение лидеров по разным креативным индустриям выявило наиболее сильные сферы региона, среди которых: кино, дизайн, программное обеспечение и компьютерные игры, музыка.

Результаты исследования на конференции «Арктика – территория развития» презентовали Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий, и Афанасий Саввин, генеральный директор Корпорации развития Республики Саха (Якутия). По словам Игоря М. Намаконова: «Существует присказка: чтобы понять Якутию – надо приехать зимой, чтобы полюбить Якутию – летом. После того, как мы получили результаты нашего трехмесячного исследования, смело могу добавить следующее: а чтобы удивиться Якутии – смотри Yakutia. 100 Most Creative Russians». Список креативных лидеров Якутии с информационными профилями каждого из них находится в открытом доступе на сайте yakutia.100mcr.com.

В 2020 году Федерация креативных индустрий провела общенациональное исследование 100 Most Creative Russians, после чего было решено реализовать аналогичные проекты на региональном уровне. До Якутии региональное исследование состоялось в Калининградской области.

О конференции «Арктика – территория развития»

Конференция «Арктика – территория развития» была посвящена развитию городов и человеческого капитала в Арктической зоне. В ней приняли участие представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства иностранных дел, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, главы регионов Арктической зоны России и крупнейших компаний. Креативная экономика участниками конференции рассматривалась как ключевой элемент устойчивого развития Арктики.

О методологии исследования

Исследование проводилось по методологии, разработанной Федерацией креативных индустрий, и включало четыре этапа:

1) выявление и опрос лидеров мнений по всем категориям исследования;

2) сбор данных от отраслевых экспертов;

3) анализ показателей;

4) голосование экспертной комиссии.

В основе исследования использовалась квотная выборка и метод снежного кома. В результате сбора всех аналитических данных и применения методов математического моделирования была получена база данных объектов исследования, соответствующих параметрам методологии, с расчетом уникального совокупного индекса влияния. Далее методом числовой сортировки был определён список из 100 объектов исследования с наивысшими индексами влияния без определения позиции каждого объекта. При финальной публикации списка использовалась ABC-сортировка (по алфавиту).

Фото предоставлены Фондом Росконгресс

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