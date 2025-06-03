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Вячеслав Кобец стал первым россиянином, удостоенным черного пояса по джиу-джитсу

editor
By editor
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вячеслав-кобец

Вячеслав Кобец стал первым россиянином, выступающим в полулегком весе, удостоенным черного пояса по джиу-джитсу.

Двукратный чемпион мира 2021-2022 годов по версии AJP, серебряный призер ЧМ 2024 и ЧМ 2023, чемпион Европы 2020 года по версии IBJJF Вячеслав Кобец стал обладателем черного пояса по джиу-джитсу. Спортсмену, представляющему Брянскую область, черный пояс вручил главный тренер академии джиу-джитсу «CheckMat Moscow» Дауд Адаев.

Свой путь в боевых искусствах россиянин начал в семь лет с изучения карате под руководством Александра Ходыкина. В зрелом возрасте увлекся грэпплингом и в 2019 году стал вице-чемпионом России по этому виду спорта. Начиная с 2020 года выступает на профессиональных турнирах по джиу-джитсу.

По итогам серии турниров AJP Tour 2023-2024, Кобец занял первое место в рейтинге российских спортсменов, второе среди европейских и восьмое в мировом рейтинге обладателей коричневого пояса в весовой категории до 62 килограммов.

Рейтинг Abu Dhabi Grand Slam Word Tour 2024-2025 насчитывает в мире всего 59 профессионалов – обладателей черного пояса, выступающих в полулегком весе. Из стран постсоветского пространства до сегодняшнего для всего три, Армения, Грузия и Казахстан имели своих обладателей черных поясов в этой категории. Вячеслав станет первым отечественным полулегким черным поясом, представляющим Россию на мировом уровне.

«Это огромная честь и ответственность, выступать за страну в статусе обладателя черного пояса. Передо мной сейчас две амбициозные цели. Первая, чего от меня ждут болельщики – добиться красного пояса. И главная цель, сделать все, чтобы джиу-джитсу стал самым массовым видом спорта в России и личным примером демонстрировать, что спорту все возрасты покорны. Задача всех профессионалов делать все возможное, что бы молодые люди через спорт перенимали у старшего поколения любовь к родине, традиционные ценности, формировали мужской характер и меньше времени проводили на улицах или у компьютера, занимаясь ничего не деланием», — рассказал Вячеслав.

спортсмены джиу-джитсу

Первый российский обладатель черного пояса в полулегком весе тренируется под руководством тренера международной академии джиу-джитсу Checkmat International Загида Багаутдинова.

Фото © Вячеслав Кобец, личный архив

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