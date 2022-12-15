«Выкса-фестиваль» объявил нового арт-директора и тему сезона-2023

Летом 2023 года «Выкса-фестиваль» пройдет с 23 июня по 2 июля. Его арт-директором стала художник и куратор Катя Бочавар. Тема нового фестиваля – «Всё включено». В ее основе – понятие «включенность» (англ. – inclusion). «Выкса-фестиваль» расширяет рамки понятия «включенности»: это и включение Выксы в культурный контекст страны, ее жителей – в создание фестиваля и обсуждение современного искусства, артистов и художников – в жизнь моногорода.

«Одним из главных направлений программы с самого начала было включение горожан в процесс создания и обсуждения современного искусства. Мы меняли городскую среду вместе с выксунцами. Поэтому для фестиваля принципиально, чтобы жители города выступали соавторами всех проектов и работали наравне с приглашенными художниками, находили себя в творчестве и вместе меняли город к лучшему. В рамках «Выкса-фестиваля» «включенность» понимается максимально широко: такой подход не только вовлекает жителей города в создание искусства, но также интегрирует приглашенных участников в его жизнь. Выкса становится местом силы в масштабе страны, где каждый может черпать вдохновение для самореализации», — говорит создатель «Выкса-фестиваля», председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

Среди планов на следующее лето: кино- и театральные лаборатории, инклюзивные мастерские, собственные медиа и реализация разнообразных паблик-арт и образовательных проектов. Программа и участники будут объявлены в начале весны.

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