Музыкальный лейбл Riki Music представил первый альбом детских песен из анимационного сериала о жизни в деревне «Ася и Вася» от ГК «Рики».

Сериал «Ася и Вася», стартовав летом текущего года в онлайн-кинотеатре Иви, уже успел полюбиться зрителям, что доказывает высокий рейтинг проекта на платформе – 8,4. Как заявляют создатели, «это честная и искренняя история приключения двух друзей – 5-летних Аси и Васи в деревне Кузнечики».

Примечательно, что добрые, запоминающиеся тексты всех композиций в альбоме написала Мария Терещенко – креативный продюсер и сценарист сериала «Ася и Вася».

«Нам очень хотелось сделать проект с песенками, потому что это классно, дети любят песенки, и, более того, песни из детства остаются зачастую с нами на всю жизнь. Именно такие тексты хотелось придумать, чтобы и дети, и взрослые могли услышать в них какие-то свои смыслы. О том, получилось это или нет, судить, конечно, не мне, а зрителям, но в чем я уверена, это в том, что Алексей Яковель написал для этого альбома чудесные, зажигательные, веселые и нежные мелодии, которые мы и сами с удовольствием напеваем».

Композитором альбома выступил Алексей Яковель, автор музыки и песен ко многим популярным российским проектам.

«Мне очень понравился сам сериал своей лёгкостью восприятия! Персонажи искренние, непосредственные и очень живые! А песенки помогают сделать наших героев – Асю и Васю ещё более яркими и характерными! А также получить ощущение детства, природы и приключений и сохранить эти чувства на долгие годы!»

В сборнике «Ася и Вася. Песни для детей» восемь треков, которые уже хорошо знакомы зрителям. Каждая композиция рассказывает интересную, иногда даже необычную, историю: о дружбе или машине времени, осени или удивительном урожае в огороде, о непоседливых лягушатах и несмышленых цыплятах, о бодрых бабушках и дедушек – о том, что окружает детей не только за городом, но и жизни вообще.

Слушатели без труда узнают исполнителей песен, ведь именно голосами артистов Валерии Шевченко и Павла Россошанского говорят в сериале Ася и Вася. Юным талантам в записи альбома помогала известная солистка мюзиклов Екатерина Лисоченко.

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