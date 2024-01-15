Вышел в свет второй номер журнала про новый культурный контекст «ТАВРИДА.АРТ»

Зимний номер — с топовыми артистами, яркими деятелями культуры и представителями творческой молодежи — стал вторым сезонным выпуском журнала «ТАВРИДА.АРТ».
«Команда, которая создает этот журнал, — это молодые профи в издательском деле, и это — главная ценность для нас. Они могут в чем-то ошибаться, что-то не предусмотреть, но они четко стремятся к своей цели — создать интересное печатное издание для молодых», — поделился руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.
Журнал «ТАВРИДА.АРТ» — печатное издание арт-кластера «Таврида», которое создается творческой молодежью для тех, кто пишет будущее в современной культуре и искусстве. Это первый в России печатный глянец, который рассказывает о современном культурном контексте и продвигает новый российский культурный код.
«Делать принт для такого невероятного, будто пропитанного южным солнцем и навеянного морским бризом проекта как «Таврида» — мечта, ставшая явью. Все, что собрано в этом номере, призвано вдохновить читателя на великие дела и смелые решения. А также показать, какой спектр возможностей может открыться перед ним, если он приедет на «Тавриду», — поделилась главный редактор журнала «ТАВРИДА.АРТ» Виктория Павленко.
Свежий зимний номер журнала вышел из печати в январе 2024 года. На 100 страницах опубликованы материалы о театре, кино, моде, музыке, архитектуре, балете и других областях современной культуры. На обложке — Ваня Дмитриенко, MIA BOIKA и Анет Сай. В эксклюзивных интервью они рассказали, как построить карьеру артиста, противостоять критике, бороться с неуверенностью и страхом проявляться. Также на страницах своими опытом делятся актер, режиссер театра и кино Владимир Машков, стилист Игорь Чапурин, сценарист Артем Ляшенко и другие.
Романтические зимние маршруты по России, самые актуальные архитектурные локации, советы для публичных выступлений, арт-раскраска и даже настольная игра — весь контент нового номера журнала «ТАВРИДА.АРТ» нацелен на то, чтобы вдохновить читателей на новые творческие идеи, разогнать их воображение и расширить профессиональные горизонты.
Первый выпуск журнала был создан в рамках образовательной программы «Издательское дело», которая была реализована в Академии творческих индустрий «Меганом» совместно с экспертами медиакомпании «Шкулев Медиа Холдинг». Пять недель участники курса — молодые журналисты, редакторы, дизайнеры, издатели, арт-директора и продюсеры — с нуля создавали первый номер журнала «ТАВРИДА.АРТ». Выпуск был презентован в августе 2023 года на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» и разошелся по стране тиражом в 999 экземпляров.
Для второго выпуска уже сформирована большая редакционная команда, в которую в том числе вошли лучшие слушатели курса «Издательское дело». Тираж зимнего номера журнала «ТАВРИДА.АРТ» также составил 999 экземпляров.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.