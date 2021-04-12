Вышла в свет книга Александра Жесткова «Наше дорогое метро»

Вышла в свет кни­га Алек­сандра Жест­ко­ва «Наше доро­гое мет­ро». Изда­ние рас­ска­зы­ва­ет об одном из самых доро­гих совет­ских мет­ро­про­ек­тов — Сверд­лов­ском, а ныне Ека­те­рин­бург­ском мет­ро­по­ли­тене, послед­нем откры­том в СССР. Чита­те­ли так­же узна­ют о дости­же­ни­ях оте­че­ствен­но­го мет­ро­стро­е­ния, совре­мен­ных тен­ден­ци­ях в урба­ни­сти­ке, раз­ви­тии и попу­ля­ри­за­ции город­ско­го транс­пор­та в Рос­сии и мире.

Кни­га Алек­сандра Жест­ко­ва «Наше доро­гое мет­ро» откры­ва­ет Ека­те­рин­бург­ский мет­ро­по­ли­тен и сам Ека­те­рин­бург не толь­ко как транс­порт­ную систе­му, но и как куль­тур­ное, исто­ри­че­ское и архи­тек­тур­ное явление.

«Чита­те­ли уви­дят отпе­чат­ки раз­ных эпох в оформ­ле­нии под­зем­ки, узна­ют о роли Бори­са Ель­ци­на и Вяче­сла­ва Буту­со­ва в ее судь­бе. Отдель­ная гла­ва кни­ги посвя­ще­на ураль­ским кам­ням, кото­рые исполь­зо­ва­ны в отдел­ке мет­ро­по­ли­те­нов по всей Рос­сии. И конеч­но, речь пой­дет о пер­спек­ти­вах раз­ви­тия мет­ро и кон­ку­рен­ции обще­ствен­но­го транс­пор­та и лич­но­го», — рас­ска­зал Алек­сандр Жестков.

В кни­ге обос­но­вы­ва­ет­ся необ­хо­ди­мость про­клад­ки вто­рой линии мет­ро в Ека­те­рин­бур­ге и про­дол­же­ния мет­ро­стро­е­ния в дру­гих рос­сий­ских регионах.

Изда­ние дает воз­мож­ность срав­нить мет­ро в раз­ных горо­дах, оце­нить дости­же­ния Мос­ков­ско­го мет­ро­по­ли­те­на, узнать тай­ны петер­бург­ской, нью-йорк­ской, лон­дон­ской, пекин­ской и дру­гих под­зе­мок и пораз­мыш­лять о совре­мен­ных трен­дах в урба­ни­сти­ке и градостроении.

Вме­сте с авто­ром чита­те­ли побы­ва­ют в слу­жеб­ных тон­не­лях и под­зем­ных офи­сах, в депо, про­едут­ся по ноч­но­му мет­ро на дре­зине, изу­чат изме­не­ния пас­са­жи­ро­по­то­ков, посе­тят празд­ни­ки и музеи транс­пор­та в раз­ных горо­дах мира. Изда­ние содер­жит более 350 автор­ских и архив­ных фото­гра­фий, чер­те­жей, рисун­ков, схем. Боль­шин­ство пуб­ли­ку­ют­ся впервые.

В созда­нии кни­ги при­ня­ли уча­стие Ель­цин Центр, веду­щие музеи, архи­вы и про­филь­ные орга­ни­за­ции Ека­те­рин­бур­га и дру­гих горо­дов страны.

Выход кни­ги при­уро­чен к 30-летию пус­ка послед­не­го в СССР и пер­во­го на Ура­ле мет­ро­по­ли­те­на, кото­рый состо­ял­ся 27 апре­ля 1991 года.

В фев­ра­ле-мар­те в Ека­те­рин­бург­ском мет­ро­по­ли­тене на стан­ции «Пло­щадь 1905 года» про­шла выстав­ка «Вре­мя в пути: как мы стро­и­ли мет­ро», орга­ни­зо­ван­ная мет­ро­по­ли­те­ном и Ель­цин Цен­тром. Пас­са­жи­ры под­зем­ки уви­де­ли автор­ские фото­гра­фии Алек­сандра Жест­ко­ва и дру­гие мате­ри­а­лы из кни­ги «Наше доро­гое метро».

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