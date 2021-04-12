Вышла в свет книга Александра Жесткова «Наше дорогое метро». Издание рассказывает об одном из самых дорогих советских метропроектов — Свердловском, а ныне Екатеринбургском метрополитене, последнем открытом в СССР. Читатели также узнают о достижениях отечественного метростроения, современных тенденциях в урбанистике, развитии и популяризации городского транспорта в России и мире.
Книга Александра Жесткова «Наше дорогое метро» открывает Екатеринбургский метрополитен и сам Екатеринбург не только как транспортную систему, но и как культурное, историческое и архитектурное явление.
«Читатели увидят отпечатки разных эпох в оформлении подземки, узнают о роли Бориса Ельцина и Вячеслава Бутусова в ее судьбе. Отдельная глава книги посвящена уральским камням, которые использованы в отделке метрополитенов по всей России. И конечно, речь пойдет о перспективах развития метро и конкуренции общественного транспорта и личного», — рассказал Александр Жестков.
В книге обосновывается необходимость прокладки второй линии метро в Екатеринбурге и продолжения метростроения в других российских регионах.
Издание дает возможность сравнить метро в разных городах, оценить достижения Московского метрополитена, узнать тайны петербургской, нью-йоркской, лондонской, пекинской и других подземок и поразмышлять о современных трендах в урбанистике и градостроении.
Вместе с автором читатели побывают в служебных тоннелях и подземных офисах, в депо, проедутся по ночному метро на дрезине, изучат изменения пассажиропотоков, посетят праздники и музеи транспорта в разных городах мира. Издание содержит более 350 авторских и архивных фотографий, чертежей, рисунков, схем. Большинство публикуются впервые.
В создании книги приняли участие Ельцин Центр, ведущие музеи, архивы и профильные организации Екатеринбурга и других городов страны.
Выход книги приурочен к 30-летию пуска последнего в СССР и первого на Урале метрополитена, который состоялся 27 апреля 1991 года.
В феврале-марте в Екатеринбургском метрополитене на станции «Площадь 1905 года» прошла выставка «Время в пути: как мы строили метро», организованная метрополитеном и Ельцин Центром. Пассажиры подземки увидели авторские фотографии Александра Жесткова и другие материалы из книги «Наше дорогое метро».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.