Вышла в свет книга «Бессмертный полк театра «Русская песня»»

В театре «Русская песня» премьера! Однако на этот раз речь идет не о новой постановке, а о выходе в свет книги «Бессмертный полк театра «Русская песня», издание которого приурочено ко Дню Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Книга представляет собой сборник, составленный из семейных рассказов и воспоминаний, которые бережно передаются из поколения в поколение в семьях артистов и сотрудников театра. Простые зарисовки фронтовых будней сменяются фрагментами поистине трагическими, истории знакомства и любви переплетаются с невероятными историями спасения…

Воспоминаниями о славном военном прошлом своих предков на страницах книги поделилась Надежда Бабкина – художественный руководитель театра «Русская песня»:

«Дорогие друзья! Так распорядилась судьба, что в моей семье почти все были военными — мой дед, отец и братья все воевали. Целые поколения прошли через страшные испытания, но их мужество, любовь к Родине, убеждённость и сила духа не исчезли бесследно. Они защищали нас с вами — сегодня живущих. И мы должны сделать всё, что бы сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь, ради возможности нам сегодня создавать семьи, радоваться своим достижениям и воспитывать детей, творить, любить и просто разговаривать. Мой папа был танкистом. Душа компании. Он горел желанием сражаться, чтобы быстрее закончить войну и победить. Дошёл до Германии, участвовал в ожесточённых боях за Берлин, был ранен, награждён орденами и медалями».

Особого внимания заслуживает история знакомства во время войны родителей народной артистки России Ларисы Удовиченко, которая на сцене театра «Русская песня» блистательно исполняет одну из главных ролей в спектакле «12 стульев».

В книге содержатся уникальные фото материалы и документы, собранные артистами и сотрудниками театра «Русская песня» из личных, семейных архивов и Центрального архива Министерства обороны России.

Составитель сборника «Бессмертный полк театра «Русская песня» — Заслуженный деятель искусств России Николай Андросов.

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