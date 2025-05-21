Вышла в свет книга доктора исторических наук Александра Окорокова «Погоны – символы Великих Побед. 1943-1991»

Автор двухтомника «Погоны – символы Великих Побед. 1943-1991» доктор исторических наук, заместитель директора Института Наследия Александр Окороков в своей работе рассказывает о погонах, или, как их еще называют, плечевых знаках различия.

Это не академическое издание, а научно-просветительская работа, которая адресована широкому кругу читателей — всем, кто интересуется историей России. Цель книги ‒ показать разнообразие погон, их эволюцию, связанную с экономическими и политическими изменениями в нашей стране в период с 1943 по 1991 год, а также рассказать о людях, носивших погоны, с честью выполнивших свой долг перед

Родиной.

– Погоны – это символ мужества, служения Отечеству. Этот труд посвящен людям, которые их носили. В книге я привожу биографии как генералов, так и простых солдат, ‒ рассказывает Александр Окороков.

Первый том посвящён погонам Вооружённых Сил СССР с 1943 по 1991 год. Приводится краткая история их появления и развития. Во втором томе подробно рассмотрены наплечные знаки различия на ведомственной форме работников советских гражданских учреждений: Министерства гражданской авиации, Министерства путей сообщения, министерств морского и речного флота, таможенной службы, прокуратуры, а также и силовых структур, таких как: Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР, милиция и других государственных организаций. Приводится краткая история их создания и развития в период 1943–1991 годов.

Издание богато иллюстрировано уникальными фотографиями, в большинстве своём ранее не публиковавшимися, плакатами советской эпохи, а также фотографиями подлинных погон из частных коллекций.